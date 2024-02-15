

تشارك شركة أوتوماك للسيارات في معرض «أوتو لاند» الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في الصالة 4، وذلك بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية وممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت بالاضافة إلى مديري وفريق التسويق والمبيعات في الشركة. وخطفت الشركة الأنظار في المعرض من خلال عرضها لموديلات فورثنج T5 EVO وU-TOUR 2024، كونها الموزع الحصري لسيارات فورثنج في الكويت، حيث كان الانطباع العام لعرض سيارات فورثنج مذهلا، حيث جذب العديد من الزوار والعملاء المهتمين بهذه العلامة التجارية، مع الكثير من الاهتمام الملحوظ الذي تلقته فورثنج.



ومن الجدير بالذكر أن «فورثنج» تقدم الفرصة لكل عميل يشتري احدى سيارات فورثنج جديدة الفرصة لدخول السحب النهائي على استرداد قيمة السيارة نقدا والتي تصل إلى 8.499 دينارا، بالإضافة إلى ما سبق، سيستفيد العملاء أيضا من: كفالة لمدة 5 سنوات عداد مفتوح، باقة صيانة «زيت وفلتر» 5 سنوات أو 100 ألف كم، خدمة مساعدة على الطريق 7/24 لمدة 5 سنوات.



وفي نظرة على مواصفات وتقنيات «فورثنج» T5 EVO، فقد تم تزويدها بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285. وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروس Magna ذات 7 سرعات مزدوجة القابض. وتم اخضاع المحرك لاختبارات عملية وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال إلى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم. علما أن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 ليترات فقط، بالإضافة إلى باقة السلامة فئة الخمس نجوم لضمان رحلة قيادة ممتعة، مريحة وآمنة. وترسي «فورثنج» U-TOUR الجديدة كليا معيارا جديدا للفخامة، والمعايير الجديدة ضمن فئة مركبات الـ«MPV» الفخمة، حيث تتميز بمجموعة متنوعة من المميزات الراقية وتصميم ساحر سيجذب حتى أكثر السائقين تمييزا، هذه السيارة الفاخرة بـ 7 مقاعد مجهزة بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية، عجلات الألمنيوم، ومقصورة خاصة بالأمتعة، الدروع الأمامية والخلفية للعجلات تضمنان رحلة مريحة وسلسة في جميع الظروف، بالإضافة كذلك إلى باقة السلامة فئة الخمس نجوم لضمان رحلة قيادة ممتعة، مريحة وآمنة.