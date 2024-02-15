

عبدالعزيز الفصلي



تحت رعاية مدير عام منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد، أقامت مدرسة النعيم المتوسطة للبنات معرض الخدمات الإلكترونية في المكتبات المدرسية.



وقال مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية أحمد الماجدي ان معرض الخدمات الالكترونية في المكتبات المدرسية يتوافق مع رؤية إدارة المكتبات وهي مكتبات مستدامة بتقنيات حديثة.



وقال الماجدي: اننا مستمرون في التحول الالكتروني على مستوى إدارة المكتبات والمكتبات المدرسية في المناطق التعليمية حيث ان اليوم اطلعنا على أفكار وإبداعات المتخصصين في المعرض وأن تكون هذه الافكار والإبداعات مشاريع قادمة في المستقبل من خلال التعاون ما بين إدارة المكتبات والمناطق التعليمية،



بدورها، ذكرت مراقب التقنيات التربوية والمكتبات بالإنابة في منطقة الجهراء التعليمية عايدة بوشهري أن المكتبات المدرسية لها دور كبير في تعزيز المسيرة التعليمية والخطط التربوية وتشكل عامل رئيسي في إيصال المعلومات بكل سلاسة وتقبل من أبنائنا الطلبة خلال تحصيلهم العلمي مما يساعد على رفع المستوى التحصيلي في فهم واستيعاب المواد العلمية المختلفة كما يشكل عاملا مهما للمعلمين والمعلمات أثناء أداء رسالتهم التربوية ومهامهم الوظيفية.



وأعربت بوشهري عن شكرها وتقديرها لإدارة مدرسة النعيم المتوسطة ولجميع أمناء المكتبات على جهودهم المبذولة في إقامة واظهار هذا المعرض بشكل رائع ولتحقيق أهدافه المنشودة.



من جهتها، قالت مديرة مدرسة النعيم المتوسطة بنات حنان العنزي اننا نواكب التطور التكنولوجي واتجاهاته في معرض الخدمات الالكترونية في المكتبات المدرسية وغايته التي تعلو بالمتعلمين والمعلمين إلى معارج العلياء، ونمعن النظر في دور التقنيات والمكتبات المدرسية والقائمين عليها من أمناء وأمينات مكتبات مدرسية الذين يتسمون بالخبرة والثقافة والوعي الفكري.



وبينت العنزي أملها في تحقيق مكتبات عصرية تتوافر فيها الجوانب التكنولوجية الحديثة وتعويد طلاب العلم التحصيل الذاتي بمنظومة تربوية متطورة.