بداح العنزي



واصلت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والمالية والقانونية في المجلس البلدي استكمال مناقشة لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي.



وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال انه تم الانتهاء من جميع بنود اللائحة باستثناء تعديل خاص بصياغة بعض البنود التي سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل تمهيدا للانتهاء من اللائحة والبدء في مناقشة الجدول رقم 2 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل وخارج مدينة الكويت والاستعجال فيه واحالته إلى المجلس البلدي، مؤكدا ان التعديلات التي ستتم بهذه اللوائح تتناسب مع حاجة المواطنين بالسكن الخاص بالذات.



وأوضح أنه تم حفظ بقية المعاملات المتعلقة بلائحة الاتصالات وكتب وزارة الصحة وهيئة الاتصالات نظرا لشمولها في لائحة الاتصالات التي تم اصدارها مؤخرا والخاصة بأبراج الاتصالات.