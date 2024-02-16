يمنح الموظف 100% في حال عدم تحديدها من قبل رئيس مركز العمل



ثامر السليم



أصدر مدير جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مشاري الحربي قرارا يقضي بإضافة مادة بشأن صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي وموظفات جامعة الكويت ممن حرم من صرفها فاتجه إلى القضاء او تظلم اداريا وحصل على حكم بأحقيته في صرف مكافأة الأعمال الممتازة.



ونصت المادة، التي أقرها مدير الجامعة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، على ان الموظفين الحاصلين على تقييم كفاءة بتقدير امتياز نتيجة لحكم قضائي أو تظلم إداريا ومتوافرة بشأنهم شروط وضوابط صرف الأعمال الممتازة المشار إليها يتبع بشأن مكافأة الأعمال الممتازة فإنه تخاطب إدارة الموارد البشرية رئيس مركز العمل الحالي للموظف لتحديد نسبة مكافأة الأعمال الممتازة، مؤكدة انه في حال عدم تحديد المكافأة من قبل رئيس مركز العمل الحالي للموظف لأي سبب من الأسباب يمنح الموظف مكافأة الاعمال الممتازة بنسبة 100%.



وأكد ضرورة تنفيذ الجهات المختصة هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.