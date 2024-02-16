

ياسر العيلة



جمهور حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2024» المقامة حاليا في قاعة «الارينا كويت» الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع مركز عبدالله الرويشد، كان على موعد مع الحفل الخامس الذي تصادف مع الاحتفال بعيد الحب، وأحيته النجمة الكبيرة أصالة نصري والنجم أحمد سعد، في ليلة غلبت عليها أجواء رومانسية طربية استمتع بها الحضور من عشاقهما.



كانت البداية مع سعد الذي صعد المسرح وهو يغني «الملوك»، ثم رحب بالجمهور الكويتي الذي كان دائما وأبدا السند والداعم الرئيسي له في كل عمل جديد يقدمه بحيث يتصدر «الترند» في الكويت قبل باقي الدول بما فيها مصر، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على الشعبية الواسعة التي يتمتع بها هذا النجم عند الجمهور الكويتي.



أحمد سعد قدم خلال الحفل اجمل ما لديه من أداء، و«سلطن» الحضور بباقة من أجمل أغنياته، منها «اليوم الحلو» التي كانت بمنزلة الشرارة التي أشعلت الحماس بشكل خيالي فكان التفاعل غير عادي، وردد الحضور الأغنية معه بشكل احترافي، مما شجعه ليعيد مقاطع منها أكثر من مرة، وهذه الحالة الغنائية الجميلة استمرت مع باقي الأغاني التي قدمها في فقرته مثل «يا طبيب» و«وسع وسع» و«ملكش مكان» و«سيرينا يا دنيا» و«عليكي عيون» و«اختياراتي» وغيرها، وللحقيقة استطاع سعد ان ينقل الجمهور على مدار اكثر من ساعة ونصف الساعة إلى رحلة فنية ممتعة تاركا انطباعا جميلا عند الجمهور مع كل نغمة، مؤكدا مكانته كمطرب كبير يستحق كل هذا الحب بأدائه المميز.



وعقب فقرة سعد كان الحضور على موعد مع نجمة جميلة صاحبة إطلالة وحضور استثنائي وهي أصالة نصري التي ظهرت بفستان أحمر خطفت به الأنظار بمناسبة «عيد الحب»، واستهلت فقرتها بأغنية وطنية بعنوان «لاطريت اسم الكويت» التي ارتفعت معها إعلام الكويت الحبيبة فوق الرؤوس في جميع أرجاء «الأرينا»، بعدها هنأت أصالة الكويت وشعبها بالأعياد الوطنية، ثم قدمت باقة من أجمل أعمالها بما فيها أغاني ألبومها الأخير «لحقت نفسي» التي قدمتها للمرة الأولى في الكويت.



وشدت أصالة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بأغنيتها الشهيرة «سواها قلبي» التي أهدتها لكل الحضور ولزوجها المتواجد معها الشاعر الغنائي الكبير الصديق فائق حسن، وتفاعل الجميع ورددوا معها كلمات الأغنية بشكل يستحق التصفيق لهم، ومن ثم غنت «اشتقت لك»، وعقب ذلك صعد النجم أحمد سعد على المسرح وقدم معها لأول مرة الدويتو الغنائي الجديد «سبب فرحتي» التي أعدوها خصوصا للحفل ولعيد الحب، وهي من ألحان أحمد سعد، كلمات محمد شافعي، توزيع محمد عاطف الحلو.



وأظهر سعد وأصالة براعتهما الصوتية وعمقهما العاطفي في أداء تلك الأغنية الرومانسية الحالمة، وعقب ذلك واصلت أصالة مع جمهورها رحلة الطرب الجميل فغنت «يا مجنون، حضرة الموقف، فوق، كيفكم»، ثم شدت بأغنيتها الجديدة «صندوق» التي تختلف كليا عن باقي أعمالها، حيث قدمت نفسها بصورة غنائية جديدة لامست مشاعر ووجدان الشعب السوري، مع العلم أنها ذكرت في أكثر من مناسبة انها تهدي الأغنية لنفسها، وعقب ذلك قدمت أغاني «بلطف بحالي» و«عقوبة» و«أعراض الغياب» و«لحقت نفسي»، واختتمت بأغنية «ذاك الغبي»، ليسدل الستار على حفل نال إعجاب الجمهور الذي غادر المسرح، حاملين معهم سحر سهرة غنائية لا تنسى، بفضل موهبة وقيمة نجمي الليلة.

كواليس الحفل



قبل الحفل حرصت المطربة أصالة والمطرب أحمد سعد على التحدث مع وسائل الإعلام، حيث كان بصحبتهما الشاب الخلوق أحمد سالم الهندي من إدارة مهرجان «فبراير الكويت»، حيث اعرب أحمد عن سعادته بالغناء في هذا المهرجان الكبير، قائلا: اليوم فقط اكتمل نجاحي وتوج مجهودي بالغناء في هذا المهرجان الكبير والعريق، فقد كان حلما من أحلام حياتي ان أغني على خشبته التي وقف عليها كبار نجوم الطرب في الكويت والخليج والعالم العربي.



وردا على سؤال «الأنباء» عن شعوره وهو «سينغل» يغني للحب، قال: انا أحب كل الناس، وأكثر شخص في العالم يحمل بداخله حبا للجميع، وحبا لجمهوري الكبير في حفل الليلة، وقبل كل ذلك يكفيني حبي لوالدتي ورضاها عني.



بدورها، أكدت أصالة ان أغنيتها الخاصة «لاطريت اسم الكويت»، إهداء من زوجها الشاعر فائق حسن الذي فاجأها بها، خاصة انها دائمة التفكير بتقديم أغنية خاصة للكويت «تضرب» - على حد قولها - مع الناس.



وعن زوجها، قالت: أعتبر زواجي من فائق هو الزواج الأول والحقيقي لي، وزواج الأحلام، مشيرة إلى أنها تعرفت على نفسها مؤخرا مما جعلها أكثر جرأة واستخدمت تلك الجرأة سواء في ألبومها الجديد أو ألبومها الماضي.



يذكر ان الحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث الحضور والتجهيزات والديكورات والتنظيم، وكان وراء ذلك فريق «روتانا الكويت» بقيادة مديرهم محمد الفضلي، وعاونه كل من النشيط المبتسم دائما أحمد ملك وعلي البنا وجاسم العازمي والمصور الزميل جاسم البارون، بالإضافة الى المجهود الكبير الذي يبذله فريق «الأرينا» لتخرج الحفلات بهذا الشكل الباهر.