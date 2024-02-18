الكندري: التخلص من 10% من الوزن الزائد لمرضى سكري النوع الثاني يحسّن من أداء السكري واستجابة الجسم له



حنان عبدالمعبود



كشفت الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي بمعهد دسمان للسكري، استشاري أمراض سكري وغدد وتغذية علاجية د.اباء العزيري عن أن 75% من الافراد بالكويت لا يمارسون الرياضة بالشكل الذي توصي بها منظمة الصحة العالمية، مشددة على ضرورة توعية المجتمع والقطاعات الصحية للاستفادة من الأبحاث التي يقوم بها المعهد في هذا الجانب.



وقالت د.العزيري، في تصريح لـ «الأنباء» على هامش افتتاح المؤتمر الخليجي للتغذية والنشاط البدني الذي نظمه معهد دسمان للسكري لمناقشة أحدث التوصيات ونتائج الأبحاث والدراسات العالمية حول التوجهات التغذوية والتمارين الرياضية وآثاره على التحكم بمرض السكري، انه لأول مرة على مستوى الخليج العربي نقيم مؤتمرا يرصد الأهمية بين التغذية والرياضة، حيث شريحة كبيرة تمارس الرياضة والتي تعد أقوى عنصر للحماية من الإصابة بالسكري، مشيرة الى أنه يمكن منع الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 58% من حدوثه أو ان أصيب الشخص بالسكري يمكن التغلب عليه عن طريق الرياضة والتغذية الصحية.



وأشارت إلى أن المؤتمر يحث على التوصيات الصحيحة لممارسي الرياضة حيث الكثيرون منهم من ملتحقي النوادي الصحية قد يواجهون نظما غذائية أو تعاطي مكملات غذائية غير ملائمة، وخاصة ان كانوا يعانون من أمراض مثل السكري أو الكلى، مشيرة إلى أن المؤتمر فريد من نوعه لحصوله على الاعتماد من كل دول الخليج، حيث يشهد حضور رئيسة رابطة السكر العمانية، وجمعية السكر البحرينية، ومركز الأيض لمكافحة السمنة والسكري بقطر، والجمعية السعودية للتغذية، وجمعية التغذية الإماراتية.



وأضافت: حاولنا توحيد جميع التوصيات لممارسي الرياضة من قبل المختصين سواء أطباء أو اختصاصي تغذية، لافتة إلى أن معهد دسمان يقوم على العديد من الأبحاث المختصة بالسكري وممارسة الرياضة، والتي تم نشرها بمجلات عالمية.



من جانبها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، اختصاصية تغذية علاجية بمعهد دسمان للسكري ومستشفى الأميري جومانة الكندري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نظمنا على مدار 6 سنوات سابقة مؤتمرات متتالية عن التغذية العلاجية، ولكن هذا العام المؤتمر يشكل الأول من نوعه لعدة أمور، أهمها أنه نظم وتمت الدعوة على مستوى الإقليم، حيث يضم حضورا من جمعيات السكر الخليجية، كذلك يعد مؤتمرا متخصصا في التغذية الرياضية بشكل دقيق.



وأوضحت الكندري أن هناك أحد الابحاث التي نفذها معهد دسمان للسكري من خلاله ثبت أن الأشخاص الذين يصابون بالنوع الثاني من السكري بمجرد ممارسة الرياضة لفترة والهبوط بنسبة 10% فقط من وزنهم مهما كان فيتحسن لديهم أداء السكري في الجسم ويقل وتكون استجابة الجسم للسكري أفضل كثيرا، ولهذا فإن هناك علاقة وثيقة جدا ما بين ممارسة الرياضة والسكري والصحة العامة، مبينة أن أهم الأعراض التي تنذر بالإصابة بالسكري هي السمنة وخاصة التي ترتكز في محيط البطن (الكرش)، وهو مؤشر مهم ويجعل من الضرورة مراجعة الحسابات والفحص لإمكانية الإصابة.