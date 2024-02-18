

علاء مجيد



استهل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت العام الجديد 2024 على تراجع بنهاية شهر يناير الماضي ليصل إلى مستوى 12.64 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 2.59% وبواقع 337 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة مع 12.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يناير 2024.



وعلى أساس سنوي، فقد تراجع أيضا الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 511 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.88% مقارنة بمستويات شهر يناير من العام الماضي والبالغة 13.15 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 12.97 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.64 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 292.83 مليون دينار.



وشهد إجمالي الموجودات تراجعا شهريا خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 2.63% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.