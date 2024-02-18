

ياسر العيلة



أسدل الستار مساء أمس الأول (الجمعة) على سابع الحفلات الغنائية لمهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة «روتانا» ومركز عبدالله الرويشد، وكان مسك الختام مع حفل طربي بكل ما تحمله الكلمة من معان، أحياه «سفير الاغنية الخليجية» النجم الكبير عبدالله الرويشد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.



وقبل حفل الرويشد بيوم أقيم حفل غنائي ضخم أحياه «نبض الكويت» النجم الكبير نبيل شعيل ونجوم فرقة «ميامي» الكويتية، وأقيم الحفلان وسط حضور جماهيري حاشد يقدر بأكثر من 5 آلاف شخص امتلأت بهم قاعة «الأرينا كويت» في مجمع «360».



افتتح بوشعيل وصلته الغنائية، في حفل الخميس الماضي، بأغنية وطنية قدمها للمرة الأولى بعنوان «العهد الجديد» إهداء منه الى صاحب السمو الأمير، وفور انتهائه منها رفع عقاله عاليا ليصفق له الجمهور، ومن ثم رحب بوشعيل بالحضور، قائلا: «يا أهل الكويت وزوارنا، قولوا آمين بعد آمين، تظل الكويت دائما فوق فوق عالية ويحفظكم لها ويحفظها لنا، ويحفظ لنا أبونا العود الشيخ مشعل».



وغنى «نبض الكويت» بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وقدم «ندمان» التي ألهبت الحماس والتفاعل بين الحضور، مما اضطره ليقول لهم مداعبا «خشوا حماسكم للحين السهرة في أولها، وبعدي بيغنون فرقة ميامي بعد.. أنا بقعد معاكم أكمل السهرة بعد فقرتي، اليوم ميامي اللي بيننا 35 سنة عشرة عمر، اهم حسبة اخواني، والسهرة جمعتنا لجلكم، وانتو تستاهلون».



وقدم بوشعيل باقة من أجمل أعماله، مثل «ما أنساك، الله يا خوفي، ابنساكم»، ثم غنى ميدلي لأغانيه القديمة التي أعادت للجمهور اجمل ذكرياتهم وكانت بمنزلة جرعة من السعادة والبهجة لهم، ليواصل النجم الكبير إبداعه، وشدا بأغاني «يا بلادي، شمسوي مع غيري، الرايق، اللي ماله أول»، واختتم بالأغنية الوطنية الشهيرة «يا دار» التي وكالعادة لامست مشاعر ووجدان كل كويتي، وظل يرددها الجميع معه حبا واعتزازا بالوطن وقادته الكرام حاملين أعلام الكويت فوق الرؤوس.



وبعد استراحة قصيرة، صعد نجوم فرقة «ميامي»، وبدأوا وصلتهم بأغنية «وطني حبيبي» التي ارتفعت معها اعلام الكويت في جميع ارجاء «الأرينا»، وعقب ذلك قدموا رائعتهم «صبوحة» التي أشعلت الأجواء، فاستثمروا هذه الحالة وقدموا «شلون أنساك» و«لو باقي ليلة». وحرص أعضاء الفرقة على تحية الفنان الكبير نبيل شعيل الذي بدوره حرص على التواجد بين الجمهور ومشاهدة الفرقة والتي واصلت التألق وغنى نجومها مجموعة من اجمل أعمالهم، مثل «احلى من الحلوين، اسمر سلبني الروح، غرامك شيء عجيب، يا عمري انا، عاشوا، حبيبي قالي»، ليسدل الستار على واحدة من انجح حفلات هذا العام على الاطلاق.



وفي اليوم التالي كان جمهور المهرجان مع مسك الختام صوت الفرح النجم الكبير عبدالله الرويشد الذي استقبله الحضور في «الأرينا» بتصفيق وهتاف استمر لدقائق، ليؤكد انه حالة خاصة جدا في عالم الطرب الخليجي، حيث بدأ الرويشد بأغنية وطنية بعنوان «بيتنا الكبير»، أكملها بأغنية «عاشت لنا الكويت»، التي أحدثت عاصفة من الحماس داخل القاعة.



وأبحر أبو خالد مع جمهوره في رحلة طربية رومانسية قدم خلالها وعلى مدار اكثر من ثلاث ساعات باقة من اجمل أغانيه التي يحفظ الجمهور كلماتها عن ظهر قلب، مثل «ما عليه، الجمرة» واغنية «يخون الود» التي حركت المشاعر وردد الحضور كلماتها معه بشكل رائع وهم في حالة من السعادة، وأكمل بأغاني «اللي نساك، اي معزة، تذكرني، لحظة، اعفيني، وحشت الدار، لمني بشوق»، ثم قدم ميدلي لعدد من اغنياته القديمة، ليستأذن الحضور في استراحة قصيرة.



وعقب الاستراحة عاد أبو خالد اكثر نشاطا وحماسا ليقدم لمحبيه أغاني مثل «مفتون، يا طالبين الود، احساس العالم، اتبع قلبي، وطن عمري، احساس العالم، دنيا الوله، عطرك»، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة «مافي احد مرتاح».



الكويت ملتقى السياحة



قبل الحفلين التقى النجوم نبيل شعيل وفرقة «ميامي» وعبدالله الرويشد مع وسائل الاعلام من داخل الكويت وخارجها، حيث قال بوشعيل: «ان شاء الله نحن مقبلون على انفتاح كبير، والبوادر واضحة، وستكون الكويت ملتقى للسياحة»



فيما عبر نجوم «ميامي» عن سعادتهم بتواجدهم في الحفل، ووجهوا كلمة شكر للمطرب نبيل شعيل على دعمه الدائم لهم، قائلين انهم متواجدون لإسعاد جمهورهم الكبير، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية مع مجموعة من الأطفال من جمهورهم من الجيل الرابع.



من جانبه، قال أبو خالد عن العهد الجديد الذي تشهده الكويت: ألف مبروك لحضرة صاحب السمو أمير الكويت المفدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح على تولية سموه قيادة البلاد، متمنيا ان يكون عهدا جديدا وجميلا، معربا عن سعادته بالمشاركة في ليلة الراحل المطرب عبدالكريم عبدالقادر في «موسم الرياض». وأردف: «عبدالكريم عبدالقادر يستاهل كل خير وان تقام ليلة احتفالية خاصة به رحمة الله عليه».



كواليس الحفل



المنتج الشاب أحمد سالم الهندي حرص على التواجد مع النجمين الكبيرين عبدالله الرويشد ونبيل شعيل خلال لقائهما مع وسائل الاعلام، في حين تواجد مدير «روتانا الكويت» محمد الفضلي مع فريق «ميامي».



مدير اعمال «ميامي» صالح العبدالسلام كان شعلة من النشاط «ما شاء الله»، وكان من عناصر نجاح حفل الفرقة بهذا الشكل الرائع وهذا ليس بجديد عليه، ونفس الشيء ينطبق على مدير اعمال النجم نبيل شعيل علي القبندي.



عدد كبير من المشاهير حرصوا على التواجد في الحفلين منهم المطرب اليمني الكبير عبود خواجة والشاعر أحمد الصانع والإعلامي مشاري بويابس والفنان محمد الدوسري والمذيعة غادة السراج وعبودكا، وآخرون.



كالعادة بذل فريق شركة «روتانا» مجهود كبيرا ليخرج الحفلان بهذا الشكل الرائع والمميز، منهم الخلوق «دينامو المهرجان» أحمد ملك، والمتعاون مع الجميع بشكل احترافي علي البنا، بالإضافة الى جاسم العازمي، والمصور الزميل جاسم البارون، ولا نغفل المجهود الكبير الذي يبذله فريق «الأرينا» لتخرج الحفلات بهذا الشكل الباهر.