

يحيى حميدان



سجل العربي المتصدر فوزا كبيرا على حساب ضيفه النصر 6-3 مساء أمس على ستاد «صباح السالم» ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



ورفع «الأخضر» رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 21 نقطة في المركز الخامس.



فرض العربي أفضيلته وأسلوبه على مجريات الشوط الأول بعدما أحكم لاعبوه قبضتهم على وسط الملعب وتمكنوا من تعطيل لاعبي المنافس مع معاناة «نصراوية» واضحة في مجاراة التفوق «العرباوي».



وسجل مهاجم «الأخضر» النيجيري أنايو إيوالا هدف السبق لفريقه بعد تحضير من بدر طارق (10)، وعزز المغربي وليد الصبار من تقدم العربي إثر مجهود فردي مميز منه وسط تشتت دفاع النصر (15).



واستطاع «العنابي» أن يقلص الفارق من فرصته الوحيدة في الشوط الأول عبر كرة عرضية «مرسومة» من سلمان بورمية حولها مشعل الشمري برأسه في شباك «الأخضر» (17).



وأعاد المتألق حمزة خابا الفارق لسابق عهده لصالح العربي بعد استقباله للكرة الثابتة التي نفذها الصبار داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك حارس النصر خالد العجاجي (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأخضر» 3-1.



وفي الشوط الثاني، وسع بدر طارق الفارق بتسجيله الهدف «العرباوي» الرابع مستغلا ضعف الرقابة «النصراوية» (53).



بعد ذلك، هدأ رتم المباراة وقلت الفرص المتاحة للتسجيل، رغم بعض المحاولات القليلة والتي كان أبرزها تسديدة من لاعب النصر سلمان بورمية، أبعدها حارس العربي سليمان عبدالغفور لركلة ركنية (57).



وأحرز الكولومبي هانسيل زاباتا الهدف الثاني للنصر برأسه إثر عرضية من الظهير الأيمن محمد الفارسي (80).



ووضع جناح العربي بندر السلامة بصمته في المباراة بتسجيله الهدف الخامس بطريقة جميلة (81).



ومن ركلة ركنية، حول مدافع النصر السوري عبدالله الشامي الكرة إلى شباك الحارس سليمان عبدالغفور محرزا الهدف الثالث لفريقه (90+2). ورفع التونسي أيمن الصفاقسي حصيلة العربي إلى «نصف درزن» بإحرازه الهدف السادس (90+4)، ليخرج «الأخضر» فائزا بنتيجة 6-3.