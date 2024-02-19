«بيتك» في الصدارة بـ 584.5 مليون دينار أرباح.. يليه «الوطني» بـ 560.6 مليوناً

إجمالي أصول البنوك الـ 8 قفز إلى 114.3 مليار دينار بنمو 3.4% سنوياً



علاء مجيد



قفزت أرباح البنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن 28.5% بما قيمته 321 مليون دينار خلال 2023 بعدما سجلت أرباحا بقيمة 1.447 مليار دينار مقارنة بـ 1.126 مليار دينار في 2022.



وأوضحت أغلب البنوك الكويتية في إفصاحاتها أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.



وعكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة جيدة.



واستحوذت البنوك الإسلامية الـ 4 التي أعلنت عن أرباحها، على 50.23% من أرباح القطاع بـ 727.14 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أفصحت عن نتائجها المالية، على 49.77% من أرباح البنوك بـ 720.56 مليون دينار.



وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 584.51 مليون دينار خلال العام الماضي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغت 63.4% مقارنة بـ 357.71 مليون دينار خلال عام 2022، تلاه بنك الكويت الوطني بـ 560.62 مليون دينار، وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1% مقارنة بـ 509.08 ملايين دينار في عام 2022، وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 80.43 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي، وجاء رابعا بنك الخليج بـ71.21 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2%.



وحل في المرتبة الخامسة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت بـ 45.18 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40%، وسادسا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 43.54 مليون دينار، بينما جاء بنك الأهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 42.52 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 16.8%، تلاه في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 19.66 مليون دينار.



الإيرادات التشغيلية



ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 18.43% بما قيمته 560 مليون دينار لتصل إلى 3.593 مليارات دينار مقارنة بـ 3.033 مليارات دينار في عام 2022.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية لعام 2023 بقيمة 1.46 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 1.16 مليار دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 221.73 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 218.03 مليون دينار.



وفي المرتبة الخامسة جاء بنك الخليج بحجم إيرادات بلغت قيمتها 190.26 مليون دينار وحل البنك الأهلي سادسا بقيمة 185.02 مليون دينار، تلاه سابعا أهلي المتحد بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 86.38 مليون دينار تلاه ثامنا بنك وربة بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 64.12 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 114.3 مليار دينار بنسبة نمو 3.4% عن ديسمبر من العام 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 110.54 مليارات دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 38 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بـ 36.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



تلاه بــــنك الكويــــت الوطني بإجمالي أصول بلغ 37.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7% مقارنة بـ 36.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.4 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.42 مليارات دينار وبنسبة نمو 4% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 7.17 مليار دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.7%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.29 مليارات دينار، تلاه سابعا بنك وربة بإجمالي موجودات بلغ 4.83 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15%، وحل ثامنا بنك أهلي المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.49 مليارات دينار.