

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، أحدث إعلاناتها التلفزيونية احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير بعنوان «الكويتي مازال»، ويأتي هذا الإنتاج كجزء من أنشطة حملتها الوطنية التي تستمر طوال شهر فبراير، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج والعروض الترويجية الخاصة التي تقام خلال شهر فبراير.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية إلى جانب شعب الكويت هو مناسبة تحمل مكانة خاصة في قلوبنا، لذا في هذا الوقت من كل عام تقدم الشركة سنويا مفهوما إبداعيا جديدا كمساهمة مجتمعية تحمل رسالة لشعب الكويت هذا العام، ويهدف الإنتاج الذي يحمل عنوان «الكويتي مازال» إلى المزج بين تقاليد وتراث الكويت وإظهار مدى تطور بلدنا الحبيب.



وتم تنفيذ الإنتاج بواسطة شركة Together Production، مع شركة Sine Agency، وشارك في الإنتاج الفنان بدر الشعيبي والشاعر الغنائي والملحن علي بوغيث، تحت إدارة المخرج شملان النصار ومدير التصوير أمين شمس الدين، وتولى التوزيع علي المتروك، والماسترينغ منتظر الزاير، ود.علي بن حسين الذي كان مصمم الإنتاج وتم تصوير الإعلان تحت إشراف فريق العلامة التجارية في stc المكون من سالم المطوع، رؤى الخشتي ونورة العيبان.



وانطلاقا من التزامها الطويل الأمد بالاستدامة، إلى جانب برنامجها الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، تهدف TVC إلى عكس القيم التي تلتزم بها stc إلى جانب تسليط الضوء على أهمية هذه الأنشطة في رعاية وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين والشباب.



بالإضافة إلى ذلك، شمل الإعلان المخترعة الكويتية جنان الشهاب، الحاصلة على عدة جوائز، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين في عالم الإعلام بظهور علياء أحمد وجنان الزيد وعلي نجم في الإعلان التلفزيوني لما لهم من أدوار كمؤثرين يشجعون على أهمية المعرفة والإنجازات والجوانب الأخرى التي تدفع التقدم والابتكار. وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: بداية أود أن أهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة احتفال الكويت بأعيادها الوطنية. وأضافت الجاسم: من خلال دورها كرائد رقمي، تساهم stc بدعم الكويت بطرق مختلفة، سواء كان ذلك من خلال تعزيز الممارسات المستدامة، أو تثقيف أفراد المجتمع، أو تمكين المبادرات المحلية والمبتكرين، أو دعم المجتمع الرياضي، من بين أمور أخرى. وخلال المناسبات الاحتفالية، مثل الأعياد الوطنية، تفخر stc بإظهار حبها وإخلاصها تجاه شعب الكويت والوطن من خلال اهدائها اعمالا وطنية فنية وعروضا وفعاليات عائلية ممتعة.