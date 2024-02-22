دارين العلي



شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف موظفي وزارة الكهرباء والماء احتفالهم بذكرى الأعياد الوطنية خلال الفعالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في بهو الوزارة.



وأعرب الحجرف عن سعادته بالاحتفال بالأعياد الوطنية، مهنئا القيادة السياسية وجميع الموظفين في الوزازة.



وقال ان ذكرى التحرير بمنزلة عرس سنوي في الكويت يشارك به الجميع من أبناء هذا الوطن المعطاء، داعيا الله استمرار الأمن والأمان على ارض الوطن.



من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة حققت إيرادات بلغت 324.340 مليون دينار بدءا من الأول من ابريل وحتى ديسمبر الماضي أي خلال 8 اشهر، موضحة أنها حققت ايرادات خلال شهر ديسمبر بلغت 28.730 مليون دينار.



وبينت المصادر أن الإيرادات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نظير توفير خدمتي الكهرباء والماء للعملاء والتي يتم تحصيلها من خلال مكاتب شؤون العملاء في جميع المحافظات والخدمات الإلكترونية التي يوفرها قطاع شؤون العملاء لتسهيل معاملات المراجعين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.



واوضحت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يوفر 17خدمة منها 10 خاصة بالفواتير منها السداد الالكتروني وطلب سداد فاتورة المرفق أو بناية وسداد اقساط سداد الدين وغيرها من الخدمات إضافة إلى 7 خدمات اخرى خدمة عدادات منها تسجيل عداد باسم عميل جديد والغاء تسجيل عداد لمغادرة المرفق وسداد واسترداد تأمين عداد بالإضافة الخدمات الأخرى.



وتابعت المصادر أن الوزارة حريصة على السعي نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع خدماتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لاسيما قطاع شؤون العملاء للتسهيل على المراجعين، لاسيما في المناطق الجديدة والنائية من جهة وتحصيل الإيرادات المستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء دون تأخير من جهة أخرى.



وشددت مصادر مطلعة على حرص قطاع شؤون العملاء على تحقيق النسبة الأكبر من الإيرادات المقدر في ميزانية السنة المالية الحالية خلال الأشهر الـ 4 المقبلة.