

أعلنت مجموعة أسس القابضة عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 1.13 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ به صافي الربح 1.12 مليون دينار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 4% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 4 فلوس لكل سهم، و4% أسهم منحة من رأس المال المصدر والمدفوع.



وبلغ مجموع الموجودات بنهاية 2023 مبلغ 19.8 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة إلى مبلغ يتجاوز 13 مليون دينار، والقيمة الدفترية بلغت 124 فلسا للسهم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان إنه مقارنة بالسنة المالية للعام السابق نجد أن الأداء العام للشركة قد حافظ نسبيا على أداء ثابت ومتوازن ومرض على الرغم من التحديات والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فقد واجه عام 2023 عدة مشكلات اقتصادية، منها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وأثره الكبير على أسواق المال، وتصاعد تكلفة التمويل والتي ترجع في جذورها إلى أحداث الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت بداية عام 2022، وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الأمر الذي دفع صانعي القرار إلى التشدد في السياسة النقدية والتوجه إلى آلية رفع سعر الفائدة كوسيلة لكبح التضخم.



وأضاف: تأثر القطاع العقاري بشكل عام وبشكل واضح بالمناخ السائد وبالتقلبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي، ناهيك عن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على سوق العقار بشكل عام نظرا للتكاليف المرتفعة للتمويل، إلا أن استراتيجية المجموعة ورؤية وقرارات الإدارة التنفيذية السديدة استطاعت من خلالها تعزيز استثماراتها العقارية القائمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على القيمة السوقية لتلك العقارات التي أثمرت نتيجة التميز بالمحفظة العقارية مع المواصلة الحثيثة نحو استهداف وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية المناسبة لتطوير ذراعها العقارية.



وختم المشعان: بالرغم من التحديات المستمرة، تسير المجموعة على خطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتسعى نحو تطوير استثماراتها القائمة واختيار الفرص الاستثمارية المناسبة.