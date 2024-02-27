رفع مصرف «جولدمان ساكس» توقعاته لذروة سعر خام «برنت» خلال الصيف القادم، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع بقليل.



وقال المصرف في مذكرة إنه رفع توقعاته لذروة سعر خام «برنت» القياسي خلال صيف عام 2024 بمقدار دولارين إلى 87 دولارا للبرميل.



وأوضح أن وتيرة السحب من مخزونات النفط التجارية البرية في دول المنظمة تسارعت بأكثر من المتوقع إلى حد ما، حيث أدى تحويل مسارات الإمدادات بعيدا عن البحر الأحمر الى زيادة المخزونات العائمة.



ويتوقع «جولدمان ساكس» أن تظل أسعار خام «برنت» ضمن نطاق 70 دولارا و90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن التقلبات الأكثر هدوءا في الأسعار رغم الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعكس ضعف علاوة المخاطر الجيوسياسية.



وذكر المصرف أن الطاقة الفائضة لدى دول تحالف «أوپيك+» سوف تسمح بمعالجة اختلالات السوق في معظم السيناريوهات، ومن المرجح أن يعوض النمو القوي للإمدادات من خارج «أوپيك» النمو القوي للطلب العالمي.