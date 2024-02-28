ذكر الخبير الاقتصادي الشهير محمد العريان أن ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى في الولايات المتحدة، إذ ينظر الاقتصاد العالمي إلى أميركا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي، إذ قالت إن صندوق النقد الدولي وغيره توقعوا تباطؤا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في 2023 وهو ما لم يحدث، وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي.



وأوضحت يلين أنه في حال انزلق اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود في عام 2023 ـ كما توقع الكثيرون ـ لكان انحرف النمو العالمي عن المسار الصحيح.



وأضافت أن القوة الاقتصادية الأميركية عززت النمو العالمي، في ظل سياسات إدارة بايدن الداعمة للشركات التي تضررت بشدة من جائحة «كوفيد-19» والاستثمارات في التصنيع المحلي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.



وأشار العريان، وهو رئيس كلية «كوينز» بجامعة كامبريدج والأستاذ بكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إلى أنه على الرغم من التوقعات الوردية، إلا أن الاقتصاد الأميركي يواجه رياحا معاكسة قوية تدعو للتشكيك في قدرته على العمل كمحرك رئيسي للنمو العالمي.



وأوضح أن التفاؤل أمر جيد لكن يجب الانتباه للرياح الاقتصادية المعاكسة والمخاطر، وأنه قد تتفاقم هذه التحديات بسبب الشكوك المحلية والجيوسياسية التي لم تنعكس في تقييمات السوق والاقتصاد. وأضاف في مقال لـ «بروجكت سينديكيت» أن قدرة الولايات المتحدة على دفع النمو العالمي هذا العام تعتمد على ثلاثة تساؤلات أساسية أولها هل تستطيع أميركا الحفاظ على زخم نموها الحالي؟ ثانيا: هل بإمكانها الصمود في مواجهة الانقسامات السياسية الداخلية وعدم اليقين الجيوسياسي حول العالم؟ ثالثا: هل بإمكان المستثمرين تأمين السيولة الكافية لإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال عصر الفائدة المنخفضة وضخ السيولة الاستثنائي من قبل البنوك المركزية؟



وأوضح أنه حسب أسعار السوق الحالية، فإن المستثمرين يجيبون عن الأسئلة الثلاثة بنعم، كما أن العديد من الاقتصاديين متفائلون بشأن الولايات المتحدة والاقتصاد.



وقدم العريان رؤيته الخاصة بشأن التساؤلات الثلاثة، ويقدر احتمالات حدوث هبوط ناعم هذا العام عند 55%، كما يتوقع باحتمالية 30% انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو ركود، ويرى احتمالية 15% أن تؤدي الابتكارات التحويلية المستمرة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا الخضراء إلى مفاجأة على الجانب الصعودي.