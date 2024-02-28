ثامر السليم



ناقش نائب رئيس الهيئة التنفيذية للشؤون الخارجية م.عبدالرحمن القعيط مع سفيرنا في المملكة المتحدة بدر العوضي والمستشار الثقافي ورئيس المكتب في لندن د.عبدالله المشعل عددا من الموضوعات التي تهم طلبة الكويت الدارسين في الجامعات البريطانية والتي من ابرزها متابعة كشوفات مكافأة التفوق للطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2022/2021 و2023/2022.



وبين م.القعيط ان المكتب الثقافي الكويتي أكد خلال لقائه بأعضاء الهيئة التنفيذية، على فتح باب التصديق للعام الدراسي القادم في شهر مارس المقبل، مثمنا متابعة المسؤولين لقضايا الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي وديوان الخدمة وتسهيل أمورهم الدراسية، مشيدا بتعاون الملحق الثقافي وسفارة الكويت مع الهيئة التنفيذية والهيئة الادارية للفرع لما فيه مصلحة طلاب وطالبات الكويت في المملكة المتحدة.