تضمن جدول «الأفنيوز» خلال شهر فبراير العديد من الفعاليات المميزة للاحتفال بالأعياد الوطنية، حيث تمت استضافة عدد من الجهات والمؤسسات التي أقامت فعالياتها، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة التي انطلقت منذ بداية الشهر للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، وشهدت إقبالا وتفاعلا ملحوظا من الزوار.



وحول الفعاليات الخاصة فتم إطلاق فعالية «وياكم نبنيها» بالتعاون مع محل «بوت أب»، حيث شارك الزوار ببناء علم الكويت من خلال أكثر من 1500 قطعة من الليغو، بالإضافة إلى فعالية «ارسم بحب الكويت» التي اتسمت بطابع فني، وشارك الزوار من خلالها في تجربة رسم مرافق الأفنيوز بالتعاون مع مجموعة آرت آند داين، كما قدمت فرقة التلفزيون للفنون عرضا امتع الزوار.



كما افتتح الأفنيوز خيمة «العكاس» التي أتاحت للزوار فرصة معاصرة الأجواء التراثية الكويتية من خلال تجربة الأزياء والاكسسوارات الكويتية التقليدية والتقاط الصور الفوتوغرافية، إلى جانب نقش الحناء وعزف العود الحي، كما انطلق معرض «درب الذكريات» بالتعاون مع وزارة الإعلام.



وعن الفعاليات التي أطلقتها مختلف الجهات والمؤسسات الأخرى في الأفنيوز، فقد دعم الحملة الوطنية «تحبها انشدلها» بالتعاون مع منصة فو من خلال توفير مساحة لإقامة عرض حي لمجموعة من الأطفال لأداء النشيد الوطني، كما انطلق معرض التصوير الفوتوغرافي الخاص بالجمعية الكويتية لفنون التصوير، والذي تضمن العديد من الصور المميزة للكويت، كما انطلق معرض «إحنا قدها» الفني لفئة بطيئي التعلم الذين تم عرض أعمالهم الفنية عن الكويت في الأفنيوز.