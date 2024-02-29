وكالات: ارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) ونقلها موقع «عنب بلدي».ووصل عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى مليون و142 ألفا و618 طلب لجوء، وهو أعلى مستوى من طلبات للجوء منذ أزمة المهاجرين عام 2015-2016.وشكل السوريون أكبر مجموعات المتقدمين، وفقا لبيانات «EUAA»، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بـ 114 ألف طلب لجوء، وعلى الرغم من أنهم لا يزالون ثاني أكبر مجموعة من المتقدمين، فإنهم قدموا طلبات أقل مقارنة بعام 2022 بانخفاض 11%، ما يجعلهم من الجنسيات الوحيدة التي انخفضت في عام 2023.واحتل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين للجوء، حيث قدموا طلبات أكثر بزيادة بلغت 82% مقارنة بعام 2022، وقدموا 101 ألف طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي.وارتفع عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ليبلغ نحو 11600 طلب بزيادة أعلى بمقدار الثلثين عما كان عليه في عام 2022.الإحصائية الجديدة من المرجح أن تؤدي إلى إثارة الجدل مجددا حول الهجرة، وتعزز مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.وظلت ألمانيا بحسب الإحصائيات الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت قرابة ثلث جميع الطلبات بعدد 334 ألف طلب لجوء.وكان السوريون احتلوا طليعة مقدمي طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، بنسبة زيادة قاربت 50% عن عام 2021.