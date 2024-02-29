بشرى شعبان



أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، عن صرف المساعدات الاجتماعية لشهر مارس قبل دخول شهر رمضان المبارك وصرف مساعدات شهر أبريل قبل عيد الفطر.



جاء ذلك خلال افتتاحه أمس وحدة الرعاية الأسرية بمنطقة غرب عبدالله المبارك يرافقه الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي.



وأكد السعود حرص «الشؤون» على دعم ورعاية وخدمة الأسر الكويتية التي تتلقى المساعدات الاجتماعية والتوسع في هذه الوحدات التي تلعب دورا مهما وحيويا في المجتمع، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتوفير كل خدماتها في مختلف المناطق خاصة الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، مشيدا بجهود كل منتسبي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



والتقى السعود على هامش الافتتاح بعدد من أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك واستمع إلى مطالبهم، موجها القطاعات المعنية لبحثها والعمل على حلها وتذليل أي عقبات بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن إستراتيجية «الشؤون» تضع مصلحة ورعاية وخدمة المواطن في مقدمة الأولويات، كما تفقد الصالة متعددة الأغراض التابعة لوزارة الشؤون الموجودة في مقر الحكومة مول بمنطقة غرب عبدالله المبارك للاطلاع على الأعمال وسرعة تجهيزها بأسرع وقت.