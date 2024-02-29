احتفل طلبة كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك، بإعلان الجامعة استمرارهم في الدراسة من دون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية.

وتبرعت د.روث غوتسمان، وهي أستاذة سابقة في الجامعة ورئيسة مجلس أمناء أينشتاين وأرملة أحد المستثمرين في «وول ستريت»، بمبلغ مليار دولار، وهذا المبلغ يضمن التعليم المجاني للطلاب في منطقة «برونكس» إلى الأبد. ونقلت «يورونيوز» عن مؤسسة مونتيفيوري التي تضم كلية أنشتاين قولها في بيان بهذا الخصوص «يحدث هذا التبرع ثورة جذرية في قدرتنا على مواصلة جذب الطلاب الملتزمين بمهمتنا، وليس فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيحرر طلابنا من العبء المالي مما يمكنهم من متابعة المشاريع التي قد تكون مكلفة».

وقد انتابت الطلبة وفرحة عارمة لحظة إعلان خبر التبرع، حيث قفز بعضهم من على الكراسي، بينا صفق الآخرون بحرارة ووقفوا احتراما للسيدة المتبرعة التي قالت في كلمة لها «في كل عام، يدخل أكثر من 100 طالب إلى كلية ألبرت أينشتاين للطب سعيا للحصول على شهادات في الطب والعلوم».

وأضافت د.روث غوتسمان «أنا ممتنة جدا لزوجي الراحل ساندي، لأنه ترك هذه الأموال في رعايتي، وأشعر بالسعادة لحصولي على شرف تقديم هذه الهدية لمثل هذه القضية النبيلة».