بشرى شعبان - عبدالعزيز الفضلي



أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر أبريل المقبل قبل حلول عيد الفطر السعيد. وأكد الشيخ فراس السعود، في تصريح للصحافيين خلال افتتاحه وحدة غرب عبدالله المبارك B التابعة لإدارة الرعاية الأسرية لقطاع التنمية الاجتماعية، حرص «الشؤون» على دعم ورعاية وخدمة الأسر الكويتية التي تتلقى المساعدات الاجتماعية والتوسع في هذه الوحدات التي تلعب دورا مهما وحيويا



بالمجتمع.من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، أن بصمة العاملين بالمدارس مازالت بمرحلتها التجريبية ولن تطبق بشكل فعلي إلا بعد معالجة كل المشاكل الفنية والإدارية قبل ربطها بالنظم المتكاملة.



وأضافت الحمدان، خلال اجتماع عقدته مع قيادات التربية، أنه سيتم إعداد الميدان التربوي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الفعلي للبصمة من خلال عمل دورات تدريبية وندوات توعوية حول آلية تطبيقها وشرح النظم واللوائح الخاصة بها مع العمل على إعداد دليل إرشادي يوضح كل التنظيمات الإدارية، وذلك لتوحيد إجراءات تطبيقها بكل المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تربوية، جاذبة للمعلمين والهيئة الإدارية، مما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.