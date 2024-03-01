الفليج لـ «الأنباء»: الدليل جاء ليتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة والخطة الإنمائية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية



حنان عبدالمعبود



دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي دليل الكويت الإرشادي الأول للنظم الغذائية الذي يعد الأول من نوعه لتثقيف أفراد المجتمع ومساعدتهم على اختيار الغذاء الصحي السليم والحدّ من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية.



وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي في تصريح لـ «الأنباء» أن الوقاية من الأمراض قبل الوصول للبحث عن علاج يعد من أهم خطط الصحة وخطط الدولة الإنمائية وبرامج عمل الحكومة، للوصول إلى إنسان سليم يحيا حياة صحية.



وقال: «تشرفنا بتدشين دليل الكويت الإرشادي الأول للنظم الغذائية والذي يأتي بعد مجهود كبير من تضافر عدة جهات بالدولة، وينطلق هذا الدليل كمعيار أولي للمجتمع ويمكن الوصول حتى لأبنائنا بالمدارس للتوعية بأهمية الغذاء والتغذية وكيفية اتباع سلوكيات غذائية وأنواع الأغذية التي يتم تناولها وأهميتها بالإضافة إلى سوء التغذية إذا كان هناك سمنة وكذلك ارتباط الأمراض المزمنة غير المعدية، حيث نرصد انتشار السمنة وأمراض السكري والضغط والتي تأتي بسبب سلوكيات غذائية خاطئة على مدى سنوات.



ولفت وزير الصحة إلى أن وجود هذا الدليل الإرشادي يأتي كخط دفاع أول عن الإنسان والوصول إلى إنسان سليم، حيث خلال سنوات من العمر قد يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة غير المعدية ومنها السمنة والضغط والسكري، والكثير من هذه الأمراض تأتي بسبب سلوكيات غذائية غير صحية، وهذا الدليل الإرشادي يقيم نوع وطريقة وكميات الأكل وكيفية تناول الغذاء الصحي، حيث يعد دليلا استرشاديا للوقاية قبل ان يكون هناك علاج.



وأكد «ننشد أن يكون الإنسان سليما نفتخر بأن هذا جاء ضمن خططنا وخطط الدولة الإنمائية وبرامج عمل الحكومة لتطبيقها في المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.



وأفاد بأن الدليل معيار أولي للمجتمع ويمكن من خلاله الوصول لأبنائنا وبناتنا في المدارس للتوعية بأولوية الغذاء والتغذية وكيفية اتباع السلوك الغذائي السليم من خلال اختيار أنواع صحية من الغذاء مع التوعية والتحذير بمخاطر سوء التغذية وارتباطها بالأمراض المزمنة غير المعدية.



من جانبها، أكدت رئيس مجلس الإدارة، المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج أن الدليل الإرشادي جاء ليتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة والخطة الإنمائية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي يقصد بها أمراض ارتفاع ضغط الدم، وسكري النوع الثاني، والسمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، لافتة إلى أن الكويت تقوم بجهود جبارة لمعالجة هذه الأمراض ولهذا من باب أولى العمل بتضافر الجهود لمكافحتها والتي يعد من أهم وسائلها التغذية، لافتة إلى ان هذا الدليل من إعداد خبراء في مجال التغذية وعلم النفس السلوكي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث قاموا بأعداد بحوث قابلة للتطبيق في الكويت.



وأضافت: «ان الدليل تم رفعه على موقع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وسيتم نشره على جميع العيادات الصحية وعيادات المستشفيات والمراكز الصحية ووزارة التربية بجميع مراحلها ومدارسها الخاصة والحكومية والأهلية، وأيضا أعضاء السلك الديبلوماسي وغيرهم حيث الدليل يمس جميع الأفراد بالمجتمع، وسيكون هذا محل تقييم في المرحلة المقبلة تحضيرا لإعداد النسخة المحدثة منه في القريب.



وكشفت د.الفليج لـ «الأنباء» عن إطلاق الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاستراتيجية الثانية والتي تضم الخطة لأعوام 2024/2026 وتقوم على عدة ركائز وأهداف ومشاريع سترى النور ويمكن الاطلاع عليها بمؤشراتها على موقع الهيئة الإلكتروني.



وقالت تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجهود جبارة، وقد تم إطلاق منصة راقب الإلكترونية والتي من خلالها يمكن للتاجر أو الشركات الولوج عبر النظام لإدخال البيانات الخاصة بها وتنجز جميع المعاملات من خلال هذه المنصة دون تدخل مما يزيد من كفاءة العمل وتقليل الجهد المبذول، ويميكن الإجراءات خاصة دولة الكويت تعتمد على استيراد الغذاء بصورة كبيرة ومن باب أولى أن نساهم في رفع كفاءة استيراد الأغذية من المنافذ المختلفة.



من جهتها، أوضحت الوكيل المساعد لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة سابقا، المنسق العام لمدينة قرطبة الصحية د.نوال الحمد أن الدليل جاء بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجهود عدة جهات وهي وزارة الصحة ويمثلها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد دسمان للسكري، معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وكلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية.



بدورها، قالت عضو مجلس إدارة متفرغ بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.شروق بودي ان الدليل تم إصداره من خلال لجنة شكلتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية عام 2019، وضمت نخبة من المختصين في مجالات الغذاء والصحة والعلوم الحياتية وجاء تشكيل اللجنة للوصول إلى دليل إرشادي لنظم غذائية تخص المجتمع وتناسبه ثقافيا واقتصاديا، ويكون سهل التطبيق من وجهة النظر العلمية.