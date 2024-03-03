الدوحة - فريد عبدالباقي



حافظ السد على صدارة الدوري القطري بعد فوزه الكبير على نادي قطر 3-0، في ختام مباريات الجولة الـ 15 والتي أقيمت مساء أول من أمس.



وقد تكفل بتسجيل ثلاثية السد نجمه أكرم عفيف في الدقائق (34 ومن ركلتي جزاء 44 و45+9)، ليحقق الفريق فوزه الـ 11 ورافعا رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، بينما تلقى نادي قطر خسارته السابعة، ليظل في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تلقى الدحيل هزيمة قاسية أمام الغرافة 1-4، بتوقيع الجزائري ياسين براهيمي هاتريك في الدقائق (14 من ركلة جزاء، و55 و82)، والتونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 64، فيما سجل هدف الدحيل الوحيد الكيني مايكل أولونغا في الدقيقة (19). وبذلك، استعاد الغرافة وصافة الدوري برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد الدحيل الذي لم يحقق الفوز في 7 مباريات متتالية، وتلقى خسارته الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة في سابقة لم يعهدها الفريق، عند النقطة 18 في المركز السابع.



وقد حافظ براهيمي على صدارته لترتيب الهدافين بـ 17 هدفا بالشراكة مع أكرم عفيف.



إلى ذلك، حسم الريان القمة التقليدية أمام العربي بنتيجة 3-2، حيث يدين الريان بالفضل في تحقيق انتصاره التاسع هذا الموسم لمهاجمه البرازيلي روجر غيديش الذي سجل ثلاثية في الدقائق (22 و47 و56)، ليصعد بالفريق إلى المركز الثالث، رافعا رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف عن الوكرة الرابع، فيما سجل هدفي العربي التونسي يوسف المساكني، والسوري عمر السومة في الدقيقتين (49 و76)، ليتوقف رصيد العربي عند 18 نقطة ومتراجعا إلى المركز السادس.



في غضون ذلك، جددت إدارة نادي أم صلال، عقد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة عام بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الموسم الحالي، وحصول أم صلال على لقب كأس Ooredoo، بالإضافة إلى احتلاله المركز الخامس في الدوري القطري.