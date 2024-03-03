‏عقدت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية يوم الاثنين 19 فبراير الماضي، حيث قام رئيس مجلس الإدارة أحمد الصراف بعرض ما قامت به الجمعية من مساعدات خيرية وإنسانية شملت كل شرائح المجتمع، وخاصة في التعليم والصحة، إضافة إلى مجموعة أخرى من المساعدات للمشاريع الخيرية المعتمدة للجمعية من قبل وزارة الشؤون. كما تمت مناقشة التقارير الإدارية والمالية والحساب الختامي للسنة المنتهية 2023، والميزانية التقديرية للعام 2024، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية الحاضرين. وبعد ذلك تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد، مع توزيع مناصب المجلس على الأعضاء كالتالي:



٭ أحمد عبدالله جاسم الصراف رئيس مجلس الإدارة.



٭ د.صباح محمد يحيى الحديدي نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ فيصل يوسف ثنيان المشاري أمين السر.



٭ حمد محمد على العبدالمحسن أمين الصندوق.



٭ هيفاء عبدالمحسن أحمد الصقر عضو مجلس الإدارة.



٭ عماد سليمان الموسى السيف عضو مجلس الإدارة.



٭ عبدالله يوسف عبدالله الرضوان عضو مجلس الإدارة.



علما أن ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 موجودة، لمن يريد الاطلاع عليها على موقع الجمعية.