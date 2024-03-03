اكتشفت في حماة إصابة مرضية في أصابع اليدين نادرة على مستوى العالم.



وبين المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني د.سليم خلوف لموقع «الوطن أون لاين»، أن مريضة عمرها 39 عاما راجعت المشفى وهي تشكو من آفة كروية تشمل نصف الإبهام موعاة بشدة حمامية، وضخامة عقد لمفية إبطية أحادية الجانب مؤلمة. وصنفت كثالث حالة نادرة تكتشف على مستوى العالم، وتصدرت الموقع الرسمي للمجلة الهولندية العالمية المحكمة ذات التصنيف Q3.



وقد بدأت قصة الحالة منذ عام راجعت خلاله عدة أطباء، وتم علاج حالتها على أنها «داحس» حاد من دون استجابة، ثم عولجت علاجا فطريا ولكن من دون استجابة أيضا، كما أزيل الظفر بأحد المشافي ومن دون جدوى أيضا، ثم بدأت الآفة بالازدياد بالحجم والتطور بالألم، وتم إجراء جبيرة لها ولكن من دون جدوى أيضا.



وشخصت لشمانيا سريريا وتلقت 6 جلسات حقن موضعي بأملاح الأنتموان الخماسية، وأيضا لم تستفد المريضة شيئا ولم تتحقق أي جدوى.



ولفت د.خلوف إلى أن المريضة راجعت العيادة الجلدية في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، وتم إجراء صورة شعاعية بسيطة لنفي قصة الكسر التي ذكرتها المريضة، وقد لوحظ شعاعيا انحلال على مستوى السلامية البعيدة للإبهام.



وذكر د.خلوف أنه تم نقل المريضة إلى مشفى البيروني بدمشق لتلقي العلاج الكيميائي المطلوب.