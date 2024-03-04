يعقوب العوضي



أعلن الكويت نفسه طرفا في المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد بعد فوزه على العربي القطري بنتيجة 39-36 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 33-33، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الدوحة. ويلتقي «الأبيض» الريان القطري، الفائز على الدير البحريني ٣٠ - ٢٧، في المباراة النهائية.



من جانب آخر، تشهد منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد اليوم مواجهة تجمع بين العربي برصيد 4 نقاط مع السالمية بـ 6 نقاط في الـ 5.00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، كما يواجه خيطان برصيد نقطتين في الـ 7.00 مساء القرين بـ 3 نقاط على نفس الصالة.



في اللقاء الأول، يبحث الأخضر عن الصعود إلى فرق المقدمة والمنافسة على أحد المقاعد الثلاثة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز والحفاظ على حظوظه مع عدم التفريط بالنقاط، ولدى المدرب أحمد فولاذ القدرة على تحقيق المطلوب. وفي المقابل، يسعى السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني إلى تعزيز وجوده في المركز الثالث والحفاظ أيضا على نصيبه من النقاط لضمان الوصول إلى الدوري الممتاز.



إلى ذلك فاز كاظمة على الفحيحيل 33-28 في المباراة التي جمعتهما امس ، ورفع البرتقالي رصيده الى 6 نقاط وبقي الفحيحيل على رصيده السابق بأربع نقاط.