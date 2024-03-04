أعلن عدد من النواب السابقين خوضهم الانتخابات النيابية.



وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: استشعارا بحجم المسؤولية وما تنتظره الكويت من استحقاقات قادمة وإصلاحات لم تشهدها البلاد من قبل، أعلن عن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الشحومي: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، بعد التوكل على الله وبه أستعين، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.



‏وقال النائب السابق خالد العتيبي: بسم الله نبدأ.. وبه نستعين، أعلن خوضي للانتخابات.



من جهته، قال النائب السابق د.محمد المهّان: مستعينا بالله ومتوكلا عليه، ومعتمدا على دعمكم، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة.



قال النائب السابق ثامر السويط: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.. لم تكن الأمة عقبة أمام الإصلاح يوما، بل العبث وغياب الرؤية وانعدام المسؤولية وحماية الفاسدين وتفتيت الوحدة الوطنية ورعاية رموز السوء والعار بكل محفل، وهو ما يستوجب منا التصدي والمواجهة. وعليه، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة، والله ولي التوفيق.



وقال النائب الأسبق علي الدقباسي: بسم الله، بعد التوكل على العزيز الحكيم، أعلن ترشحي في انتخابات المجلس عن الدائرة الثانية.



من جانبه، قال النائب السابق خالد الطمار: بعد التوكل على الله تعالى، أعلن ترشحي لخوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى، التزاما بخدمة أبناء الشعب الكويتي والدفاع عن مصالحه ومكتسباته، وما توفيقي إلا بالله.



من جهته، قال النائب السابق عبدالله البرغش: مستعينا بالله تعالى، ثم بإخواني وأخواتي أهالي الدائرة الخامسة، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024، منطلقا من مبدأ وشعار «للشعب أن يعرف».



وقال النائب السابق خليل الصالح: متوكلا على الله، مستندا إلى دعم الشعب الكويتي، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، عازما على العمل لتحقيق تطلعات المواطنين واستكمال الإنجازات في مرحلة جديدة، أرجو من الله تعالى أن تحمل كل خير للشعب الكويتي وكويتنا الحبيبة تحت راية قيادتنا السياسية الرشيدة.



وأعلن النائب السابق مرزوق الحبيني خوضه الانتخابات: بسم الله، والحمد لله، عليه توكلنا وبه نستعين، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة، ‏نسأل الله التوفيق.



وقال النائب السابق عبدالوهاب العيسى: بفضل الله وثقتكم، ‏نجحت في تشريع مجموعة اقتراحات وترجمتها على أرض الواقع في مجلس استمر 8 أشهر فقط، وهو أمر يدعو للتفاؤل بأن إرادة التشريع لو وجدت فلا شيء يثنيها. وعليه، أعلن ترشحي للانتخابات القادمة عن الدائرة الثانية، سائلا الله التوفيق والسداد.



من جهته، قال النائب السابق صالح عاشور: استشعارا بالمسؤولية الوطنية، أتقدم بترشحي لخدمة الكويت وأهلها في انتخابات 2024 لنكون بجانب الشعب كما كنا دائما، نسمع صوته، ونعمل من أجله ونسترجع حقوقه مهما كانت التحديات.



من جانبه، قال النائب السابق بدر سيار: بسم الله.. وعلى بركة الله.. أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الرابعة.. نسأل الله التوفيق والسداد ولا نستغني عن دعمكم.



وقالت النائبة السابقة د.جنان بوشهري: بصدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024، أعلن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثالثة، متطلعة لاستكمال ما بدأنا العمل به معا من حيث الارتقاء بجودة التشريع لتحقيق أفضل النتائج لصالح الوطن والمواطنين، وتفعيل الرقابة الوطنية الهادفة للدفاع عن المكتسبات الدستورية والأموال العامة.



وفي هذا السياق، ‏قال النائب السابق أحمد لاري: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، على بركة الله أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى، سائلا العلي القدير السداد والتوفيق.



وقال النائب السابق هاني شمس: (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)، ‏على بركة الله أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الخامسة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد.



وقال النائب السابق شعيب شعبان: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير). ‏لأن المبادئ لا تتجزأ ولا تسقط بالتقادم، ولأن مصلحة الوطن والشعب ومستقبلهم تسمو وتعلو على جميع الاعتبارات والتزاما بقسمنا لأداء واجبنا الوطني الرقابي والتشريعي وفق ما رسخه دستور 1962 بأن السيادة كانت ولازالت وستبقى للأمة مصدر السلطات جميعا.



وأضاف: ‏مستعينا بالله تعالى وبدعم إخواني وأخواتي أبناء الشعب أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية، سائلين المولى عز و جل التوفيق والسداد.



وقال النائب السابق مهند الساير: عازمون وبدعمكم على مواصلة طريق الإصلاح ومصرون على تحمل مسؤولياتنا. وأضاف: لن نقبل أن نكون ركنا في معادلة الفساد، أو ترسا في عجلة أصحاب المصالح، أو حلقة في حلقات صراع الشيوخ والمتنفذين. وبعد التوكل على الله ثم أبناء الشعب الكويتي الكريم، أعلن ترشحي ممثلا عن الدائرة الثالثة لمجلس الأمة 2024.

عالية الخالد: غمرتموني بكرم تواصلكم ودعمكم وأعتذر عن عدم المشاركة بالانتخابات

قالت النائبة السابقة عالية الخالد: منذ أن قررت الترشح لأول مرة في 2016 وحتى يومنا هذا، مازلت على عهدي لكم ومعكم في محاربة الفساد والمفسدين وحماية المال العام وفي إصلاح هذا الوطن. وأضافت: لقد غمرتموني بكرم تواصلكم ودعمكم وثقتكم وإيمانكم الذي يكبر يوما بعد يوم ومازال مستمرا، إلا أنني أعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس الأمة الحالية، معاهدة إياكم على استكمال مسيرة الإصلاح التي بدأتها معكم وعلى ذات النهج. شكرا من القلب ولكم مني خالص المحبة والتقدير،،،