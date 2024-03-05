تطرح «زكاة سلوى» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية مشروع «سفرة سلوى» والذي تطمح من خلاله الى تقديم وجبات إفطار صائم للأسر المتعففة داخل الكويت.



وقال مدير زكاة سلوى م.ثامر السحيب: نهدف من خلال فكرة «سفرة سلوى» إلى مساعدة الأسر المتعففة على أداء فريضة الصيام، حيث تقوم زكاة سلوى ومن خلال الكشوفات الرسمية الموجودة لديها بتقديم الوجبات تبعا لعدد أفراد الأسرة. وتابع: تبلغ قيمة الوجبة دينارا وربع دينار، وتتفاوت حسب أعداد أفراد الأسرة الواحدة، وتسعى زكاة سلوى لتوزيع 100 وجبة يوميا بإجمالي 3000 وجبة ساخنة طوال شهر رمضان المبارك داخل الكويت، ولدينا فريق عمل مميز يشرف بشكل يومي على جودة وسلامة الوجبات. وبين أن هذا المشروع يسعى الى رفع «الحرج» عن الأسر المتعففة، وكذلك حفظ كرامة العوائل من التواجد على ولائم إفطار الصائم، خاصة أن هذه العوائل لديهم عجائز من النساء وكبار السن وزوجات وبنين وبنات، مما يصعب عليهم الذهاب للولائم ومزاحمة الرجال، لذا جاءت فكرة «سفرة سلوى» التي من خلالها نوفر الإفطار للأسر المستفيدة في بيوتهم، في صورة راقية تعكس التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون والشعور بالآخرين.