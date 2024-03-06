

مفرح الشمري



تستعد شركة مجموعة السلام الإعلامية «مسرح السلام» لتقديم أقوى إنتاج مسرحي رعب على خشبة مسرح القادسية من خلال مسرحية «ساحرة الشمال» تأليف وإخراج الفنان القدير د.عبدالعزيز المسلم.



المسرحية تعرض في عيد الفطر وهي تجسد كوميديا الرعب وتقدم بإطار عالمي مبتكر وأحداثها مستمدة من تراث شبه الجزيرة العربية، حيث تدور أحداثها قبل عام 1933، كتب كلمات أغانيها الشاعر ساهر والشاعر سامي العلي وتصدى لصياغة ألحانها وتوزيعها الموسيقي عادل الفرحان، وذلك بمشاركة الأوركسترا الروسية - موسكو.



صمم الديكور د.فهد المذن، أما الأزياء فصممتها الكويتية م.منيرة سالم الصلال والموسيقى التصويرية للملحن أحمد عبدالهادي، أما المؤثرات الصوتية يتصدى لها مهندس الصوت عبدالله المرزوقي وتصميم تقنيات الإضاءة والصوت لمجموعة السلام لتقنيات الضوء والصوت، أما تقنيات ثلاثية الأبعاد فيتصدى لها م.أيمن عبدالسلام والخدع البصرية من تصميم المخرج عبدالعزيز المسلم، وتنفيذ الخدع البصرية الفنان علي الثامر ومصمم استعراض الفرقة الأفريقية مايك همسيلف، بينما مصمم الحركات التعبيرية خالد العبيد بمشاركة الفرقة الاستعراضية لـ «السلام قروب»، ويتصدى لخدع الطيران والحركات الخطرة المصمم البريطاني اندرو أستون، مساعد المخرج محمد المهدي وشيماء قمبر وفارس العيدان، بينما المخرج المسرحي المنفذ الفنان عبدالله المسلم ومدير الانتاج والتصنيع د.حمد علي دشتي.



فكرة المسرحية تدور حول امرأة غامضة تحمل أسرارا من الرعب والسحر ولم يتمكن احد إلى الآن من معرفة حقيقتها والكشف عن صلتها بالجن، هذه الساحرة عاشت عام 1822 وماتت دون أن يجدوا لها قبرا، وكل ما نعرفه عنها أنها سكنت بيتا مهجورا لم يدخله أحد بعدها، وفي سنة 1933 يسكن شاب وزوجته بيتا مهجورا في احدى قرى شبه الجزيرة العربية ليكتشف سر ساحرة الشمال ويعيش أحداثا مرعبة لا تخطر على بال أحد.



المسرحية تحمل بين طياتها الكثير من القيم والعادات الاجتماعية والدينية التي جبل عليها أهل الخليج والوطن العربي للتعامل مع مثل هذه الأمور وكيفية القضاء عليها.