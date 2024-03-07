نظمت إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة الدورة التدريبية «السلامة الإشعاعية للعاملين في أقسام الأشعة والطب النووي (الأشعة المؤينة وغير المؤينة)»، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوير والتدريب، وتحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي، بحضور مدير إدارة الوقاية من الإشعاع الهام الفارس، ومدير إدارة التدريب والتطوير محمد الفضلي.



وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي، خلال افتتاح الدورة، إلى تحقق العديد من الإنجازات في إدارة الوقاية من الإشعاع على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية، ومن أهمها البدء بحوكمة القطاع، عبر صدور 5 قرارات وزارية تنظم الأمن الإشعاعي.



وأشار د.الحساوي إلى أن هذه القرارات شملت اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، ومعايير السلامة الاشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير المؤينة، وإجراءات ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة، وتحديد المسؤولية بإدارة النفايات المشعة، وسبل الحماية من الإشعاع الناتج عن المواد المشعة الطبيعية.



وأشار إلى أن الإدارة ستكون على موعد مع تحقيق المزيد من الانجازات جديدة ⁠خلال عام 2024 بمشيئة الله، أهمها التحول الرقمي لجميع معاملات القطاع.



من جانبه، قالت رئيس اللجنة المنظمة للدورة د.حنان الدوسري إن الدورة تعقد على مدى ثلاثة أيام متواصلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وتشمل عددا من المحاضرات العلمية، حيث يحاضر فيها نخبة من الاختصاصيين في المجال من موظفي الإدارة، كما تتضمن جانبا عمليا على إزالة التلوث الإشعاعي والاستجابة للطوارئ الإشعاعية.