محمود عيسى



قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن الهيئة العامة للاستثمار تستعد للإعلان عن أفضل أداء سنوي على الإطلاق، وان العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي، مضيفة ان الأداء المالي الاستثنائي للهيئة يظهر دورها المحوري بالنمو المستدام، وجاء مدفوعا بالاستثمارات العالمية الاستراتيجية.



وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الفضل في هذا الأداء القياسي للهيئة يرجع جزئيا إلى ارتفاع السوق على نطاق واسع، لافته إلى أنه مع وجود ما يزيد على 800 مليار دولار من الأموال الحكومية الخاضعة لإدارتها، حققت استثمارات «هيئة الاستثمار» عوائد كبيرة، وخاصة في الأسواق الأميركية.



وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.



وتقول «بلومبيرغ»، إن التخصيصات الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، تؤكد مكانتها كقطب استثماري عالمي، حيث يتركز اكثر من نصف استثماراتها في الولايات المتحدة، مضيفة أن الهيئة لا ترتكن إلى إنجازاتها السابقة، بل تعكف بنشاط على توسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.



وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق على زيادة حصته في قطاع الائتمان الخاص، الذي أصبح بديلا جوهريا للإقراض التقليدي، وتعد هذه التحركات جزءا من استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتنويع الاقتصاد الكويتي بعيدا عن الاعتماد على النفط وتحقيق عوائد مستدامة للأجيال القادمة.