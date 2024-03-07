أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد الصانع عن النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2023، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 21.2 مليون دينار (69 مليون دولار)، ما يعادل ربحية 74.73 فلسا للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت المجموعة خلال العام والتي تتمثل في العمليات غير المتكررة كالانخفاض في قيمة بعض من استثمارات المجموعة في شركات زميلة وصافي خسارة ناتجة من التخارج من شركة تابعة بإجمالي مبلغ 19.7 مليون دينار (64.1 مليون دولار).



وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 37% (37 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية. كما تم إعداد نتائج العام 2023 وفترات المقارنة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين)، حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقا لهذا المعيار المحاسبي. هذا، وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 818.3 مليون دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة بـ 764.9 مليون دينار (2.5 مليار دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 53.4 مليون دينار (173.8 مليون دولار) ونسبتها 7%.



وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 48.4 مليون دينار (157.7 مليون دولار) مقارنة بـ 30.6 مليون دينار (99.5 مليون دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة نسبتها 58%. وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 833 فلسا، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 806 فلوس في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 3%. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 236.3 مليون دينار (768.9 مليون دولار)، كما في 31 ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 3% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، كما في 31 ديسمبر 2022 والتي بلغت 228.6 مليون دينار (744.2 مليون دولار).



وبلغ مجموع الأصول 1.18 مليار دينار (3.83 مليارات دولار)، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة لـ 1.14 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 32.1 مليون دينار (104.4 ملايين دولار) ونسبتها 2.8%. وبهذه المناسبة، قال الصانع: «تعكس نتائج العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى وتعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة Fairfax Financial Holdings Limited وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير، والشكر موصول لشركة مشاريع الكويت القابضة وأيضا لجميع الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».