قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه سيتم إغلاق مؤقت لجسر الشيخ جابر الأحمد السبت المقبل بالاتجاهين، وذلك بمناسبة فعاليات يوم الكويت الرياضي التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة وحتى انتهاء الاحتفالية.

وقالت في بيان صحافي ان الإغلاق الأول باتجاه منطقة الصبية ابتداء من الساعة (2:00) فجراً، والإغلاق الثاني باتجاه طريق الغزالي ابتداءً من الساعة (7:00) صباحاً .



واهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمرتادي الطريق اتباع إرشادات رجال الإدارة العامة للمرور، واتخاذ طرق بديلة خلال هذه الفترة.