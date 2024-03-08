لا يعرف الأطفال فضل شهر رمضان الكريم، لذلك ينبغي على الوالدين أن يشرحا للأبناء فضله الكبير حتى يتعودوا على الاستعداد له، وتكمن أهمية ذلك للأطفال في معرفة فضل وأهمية الشهر وكيف يكون ارتباط النفس بالعبادات الدينية والتعود عليها من الصغر والتعرف على الأشهر الهجرية، وتعود الطفل على اغتنام الاوقات الثمينة وعدم اضاعة الوقت. وهناك خمس خطوات لكي يستعد طفلك لاستقبال رمضان، اولها تزيين المنزل بمفارش ورسومات رمضانية جميلة. وثانيا ان يقوم بعمل لوحة كبيرة مكتوب عليها رمضان كريم، وكذلك تحضير ركن للصلاة مع سجادة نظيفة ومعطرة للصلاة لطفلك وثالثا: تهنئة الاقارب بقدوم شهر رمضان ورابعا عمل لوحة للعبادات تشمل الصلاة والصوم والصدقة وصلة الرحم وقراءة الاذكار وخامسا وأخيرا إعداد وحبة طعام لإفطار أحد الصائمين ومشاركة الجيران في الطعام.