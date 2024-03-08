

أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن ساعات العمل ومواعيد استقبال العملاء خلال شهر رمضان، على أن تكون من الساعة 10 صباحا حتى 1:30 بعد الظهر لكل فروع البنك، وسيستقبل فرع الخيران في مجمع الخيران مول العملاء على فترتين: من الساعة 11 صباحا حتى 3:30 عصرا، ومن الساعة 8 مساء حتى 11:30 مساء.



وسيواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم خدماته المصرفية لعملائه عبر الموقع الإلكتروني، وعن طريق تطبيقه على الأجهزة الذكية، في حين يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي».



وبهذه المناسبة، يرفع البنك الأهلي الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة والشعب الكويتي وجميع المقيمين على أرض الكويت، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.