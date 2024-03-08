

عقدت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية اجتماعا مع مراقب الدراسات العليا بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب لمتابعة آخر تطورات انشاء بورد «العلاج الطبيعي» في المعهد.



وذكرت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس في تصريح صحافي أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية ممثلا بمراقب الدراسات العليا د.عبدالله رجب يقوم ببحث ودراسة المقترح حاليا ووضع الآليات المناسبة، ومن ثم عرضه في اقرب وقت على مجلس الأمناء للنظر في اعتماده.



وبينت الخميس أن المقترح يشمل ايضا احتساب نقاط الـ cme ضمن الأنشطة العلمية التي يجتازها منتسبي مهنة العلاج الطبيعي مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل.