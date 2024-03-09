ناصرالعنزي

سقط كاظمة في الاختبار الأخير وانضم إلى مجموعة الهبوط إلى جانب الشباب وخيطان والجهراء بعد خسارته بهدف نظيف من العربي الذي رفع رصيده إلى 42 بفارق نقطة عن الكويت المتصدر ثم القادسية 39 نقطة فالسالمية والنصر 24 نقطة والفحيحيل 23 والتي ستدخل في منافسات مجموعة البطولة " ذهاب وإياب" للوصول إلى لقب الدوري .

قدم الفريقان شوطا من أفضل مواجهات الدوري حتى الآن حضرت به الإثارة والندية والقوة وتبادل الهجمات " وحدة بوحدة " مع أفضلية للعربي الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق مهاجمه التونسي أيمن الصفاقسي بعد تحضير متقن من بندر السلامة 6 ومثله سجل كاظمة جميلا حتى لو ألغاه " الڤار" بعد جهد جبار من الاردني أحمد عرسان الذي قطع مسافة طويلة بالكرة ومر من المدافعين وسدد الكرة بمهارة في المرمى 32 ويعتبر من أجمل الأهداف الغير محتسبة .

وعمد مدرب العربي البوسني داركو إلى إشراك الشاب علي عزيز لاعب محور واجاد إلى درجة كبيرة كما شكل الجناحان بندر السلامة وعلي خلف خطورة على دفاع الخصم .

ومن جانبها شهدت صفوف كاظمة عودة الحارس حسين كنكوني فيما غاب شبيب الخالدي عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية، ونظم " البرتقالي" هجمات مرتدة أزعج بها حارس العربي سليمان عبدالغفور الذي تصدى لكرات مسددة بقوة، في حين تحمل رباعي خط الدفاع المكون من عماد الدين عزي وخالد شامان وضاري الرقم وعبدالله الفهد عبء هجمات العربي المستمرة.

وفي الشوط الثاني رمى كاظمة بكل ثقله من اجل الفوز سبيله الوحيد للتأهل إلى مجموعة البطولة غير أن دفاع العربي وحارسه عبدالغفور وقفا في وجهه وحرماه حتى من التعادل في شوط لم يهدأ لحظة في حين نظم العربي هجمات سريعة وكان قريبا من إضافة هدف ثان لكنه كان يفقد التركيز في لحظة التسجيل.

أدار المباراة الحكم الأستوني كرستو توفر ووجه عددا كبيرا من البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين للخشونة والاحتجاج، كما أخرج البطاقة الحمراء لمدافع العربي حسن حمدان أواخر الشوط الثاني، وقد نجح الحكم في ضبط زمام المباراة المتوترة .