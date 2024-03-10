جرياً على عادتها السنوية، وتأكيداً على روح المودة والألفة والفريق الواحد، نظمت أسرة «الأنباء» حفل «القريش» السنوي احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن.



وفي أجواء أسرية مميزة، هنأت إدارة «الأنباء» الموظفين بالشهر الفضيل، داعية الله أن يعيده على الكويت وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تبادل الزملاء التهاني فيما بينهم بهذه المناسبة السعيدة.



وشارك الزملاء والزميلات في «القريش» بأطباق متنوعة من المأكولات والحلويات التي تتميز بها بلدانهم، سائلين الله أن يجمعهم دائما على الخير والمحبة.