عبدالكريم العبدالله



تعد وزارة الصحة كشوفا بشأن حركة الترقية بالاختيار للموظفين الكويتيين، حيث استقبلت العديد من الطلبات بهذا الشأن.

ويشمل الترشيح للترقية بالاختيار فقط الموظفين الكويتيين وجميع الفئات الوظيفية عدا الأطباء الذين تحكم ترقيتهم قواعد خاصة بهم، علما انه بعد تقديم جميع الطلبات والتدقيق عليها واستيفاء كامل الإجراءات سيتم إعداد الكشوف ومن ثم الإعلان عن أسماء المشمولين فيها.

من جانب آخر، اعتمدت وزارة الصحة أسماء المستحقين لـ «الترقية بالأقدمية»، الذين يبلغ عددهم 2000 موظف وموظفة من الإداريين والفنيين والأطباء وغيرهم.

وبدأت وزارة الصحة بتعديل البيانات الوظيفية للموظفين والموظفات من العاملين في الفئات السابقة بجهاز الشؤون المالية والإدارية وإضافة العلاوة المستحقة والانتهاء من ذلك خلال الأسبوع المقبل.