عاطف رمضان



وقّعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، عقدين لمشروعي أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي اليرموك وقرطبة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الأحد.



وقالت الوزيرة المشعان في كلمة لها ألقتها خلال المؤتمر الصحافي بحضور وكيل وزارة الاشغال بالتكليف عيد الرشيدي وقياديي الوزارة، ان العقدين يشتملان أعمال استبدال شبكتي الصرف الصحي والأمطار واصلاحات طرق «اليرموك» و«قرطبة»، مشيرة إلى ان العقدين هما بداية لمرحلة إصلاح طرق الكويت. بدوره، افاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م. أحمد الصالح بانتهاء الوزارة من إعداد وثائق مناقصات الصيانة الجذرية لطرق محافظات الكويت والطرق السريعة، مشيرا إلى انه تم تخصيص 12 عقدا لصيانة طرق المحافظات بواقع عقدين لكل محافظة، و6 عقود لصيانة الطرق السريعة.



وأضاف الصالح ان الوزارة ستخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقته لطرح وثائق المناقصات، لافتا إلى ان توقيع عقدي تحسين أعمال البنية التحتية لمنطقتي قرطبة واليرموك يعد بداية لصيانة طرق الكويت.



واعرب عن أمله تعاون الجميع مع الوزارة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة التي سيصاحبها اغلاق بعض الشوارع لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية من استبدال شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها من الخدمات الأخرى. وعن نوع الخلطة الاسفلتية التي سيتم استخدامها في أعمال الصيانة الجذرية لمناطق وطرق الكويت، ذكر الصالح ان الخلطة التي سيتم استخدامها هي نفس الخلطة المحسنة المعمول بها في الوزارة، مشيرا إلى حرص وزير الاشغال المشعان على التأكد من سلامة جميع عناصر الخلطة لإخراجها بشكل سليم. وتطرق إلى دور قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في مراقبة وعمل الفحوصات اللازمة للمناطق التي يتم فرشها لمعرفة مدى تأثر الخلطة بارتفاع او انخفاض درجة الحرارة وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفا ان هناك طرقا تم فرشها بالخلطة المحسنة منذ 2017 ما زالت جيدة.



من جانبه، افاد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بالتكليف عبدالرحمن العنزي انه سيتم استبدال الشبكات وإنشاء خطوط وشبكات جديدة وفق أحدث المواصفات والمواد المستخدمة في هذا المجال، وذلك وفق استراتيجية واهداف الوزارة لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية بدولة الكويت عبر 16 مرحلة تم تنفيذ 13 مرحلة منها وجار استكمال المتبقي. وأضاف العنزي في تصريح صحافي ان أعمال عقد اليرموك تتضمن ازالة واستبدال شبكة الصرف الصحي القائمة والتي تقدر بـ 45 الف متر وإنشاء شبكة صرف بطول 50 ألف متر سواء حفر مفتوح أو نفقي، بالإضافة إلى عدد 1604 منهول ووصلات منزلية بطول 9877 مترا، مشيرا إلى ان الغرض من هذه العقود تحسين الخدمات القائمة من شبكات صرف صحي وشبكات الطرق وصرف الأمطار وشبكات الهاتف والإنارة والري، ويتم استبدال هذه الشبكات وإنشاء خطوط وشبكات جديدة وفق أحدث المواصفات والمواد المستخدمة في هذا المجال.



وبين ان نطاق أعمال شبكة الأمطار يتضمن تحسين كفاءة الشبكة القائمة عن طريق ازالة واستبدال اجزاء من الشبكة حوالي 3659 مترا، وإنشاء شبكة جديدة تتراوح أقطارها من 300 إلى 1400 مم بطول حوالي 12 ألف متر، ومناهيل تقدر بحوالي 309 مناهيل واستبدال عدد 870 من غرف التصريف الحالية، إضافة إلى أعمال تنظيف الشبكة. ولفت إلى انه سيتم اجراء استبدال كامل «للكربستون» القائم حوالي 63.055 مترا مربعا، واستبدال بلاط الرصيف حوالي 180 ألف متر مربع، وكشط 40 سنتيمتر من طبقة الإسفلت حوالي 200 ألف متر مربع، مع استبدال جميع الإشارات والعلامات، وشبكة إنارة الشوارع والهاتف.