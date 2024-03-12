قال مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني إن الشباب الكويتي لديهم شهادات وخبرات عظيمة من الممكن الاستفادة بها في كل المجالات، موجها رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بأن شباب الكويت لديهم خبرات وتطلعات ومثلوا الكويت في المحافل الدولية وحصلوا على مراكز متقدمة ومشرفة.



وأضاف البحراني في تصريح صحافي، أن بعضهم تقلد مناصب قيادية وإشرافية في الدولة وحققوا نجاحات عملية، داعيا إلى الالتفات إليهم وتمكينهم وإشراكهم في تقلد المناصب القيادية لتحقيق أكبر نهضة في البلد ومراعاتهم والالتفات لهم، ومنحهم الثقة لكي يقوموا بالإبداع في مناصبهم، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة والوطن.



وذكر البحراني أن الرسالة للشعب الكويتي الوفي أن لدينا استحقاقات وظيفية وخدماتية وسياسية ومالية واقتصادية وغيرها من الاستحقاقات التي تتطلب تضافر الجهود.



ودعا البحراني المجلس المقبل والحكومة، إلى تنفيذ رؤية وتطلعات القيادة السياسية في تطوير الكويت اقتصاديا وإقامة مشاريع كبرى والعمل على رفاهية الوطن ونهضته ورفاهية المواطن، وذلك من خلال التعاون بين السلطات وفق المادة 50 من الدستور.



وقال البحراني إنه سيعمل حال وصوله إلى المجلس، على تعزيز مبادئ الرقابة والتشريع والمحاسبة، متعهدا أمام الله وأمام الشعب أن يكون صوته وطنيا حرا مستقلا وأن يمثل الشعب خير تمثيل.



وتوجه مرشح الدائرة الأولى بالشكر إلى أعضاء السلطة الرابعة على جهودهم في تغطية العرس الديموقراطي ونقل تصريحات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 لتصل إلى الشعب الكويتي.