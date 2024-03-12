أعلنت الجمارك الأردنية ومديرية الأمن العام أمس عن إحباط تهريب 237 ألف حبة مخدرة وزنها 43 كلغ في معبر جابر الحدودي مع سورية.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية عميد جمارك سائد عاشور أن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من الكبتاغون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.



وأضاف عاشور أنه وبعد تفتيش المركبتين تفتيشا دقيقا والمعاينة الفعلية لهما، حيث كانت الأولى محملة بطاولات الإيبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محملة بأسرة أطفال مصنوعة عثر على كميات الحبوب المخدرة وقد أخفيت بمخابئ سرية داخل الطاولات والأسرة الخشبية.



بدوره، قال مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكل الإمكانات على منع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.