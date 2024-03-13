

يحيى حميدان



يفتقد فريق الكرة بنادي التضامن جهود قائده حامد الرشيدي في المواجهة المرتقبة أمام اليرموك غدا الخميس ضمن الجولة الـ 15 من دوري «زين» للدرجة الأولى.



ويأتي غياب حامد بسبب ابتعاثه في دورة خارج البلاد تخص جهة عمله لمدة 3 أشهر، وهو ما يعني غيابه عما تبقى من منافسات هذا الموسم.



وتبدو باقي صفوف «العنيد» مكتملة أمام «اليرامكة» غدا دون غيابات أخرى.



ويحتل التضامن المركز الثاني في «دوري المظاليم» برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط خلف اليرموك المتصدر.



هذا، واعتمد الجهازين الإداري والفني لـ «العنيد» مواجهة الفحيحيل الملقب بـ«الأشاوش» وديا في 21 الجاري خلال فترة التوقف للمباريات الدولية الأسبوع المقبل «فيفا داي». ويبحث التضامن عن مواجهة تجريبية أخرى يوم 25 الشهر الجاري، ولم يتحدد طرفها حتى الآن.