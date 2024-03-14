منصور السلطان



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة بذل المزيد من الجاهزية واليقظة والجهد وتكثيف عمليات البحث والتحري على مروجي وتجار المواد المخدرة وصد جميع أساليب عمليات التهريب وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم لمكافحة خطر المخدرات.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال زيارة ميدانية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رافقه مديرها العام العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية.



وأشاد الشيخ اليوسف بالجهود المخلصة في خدمة الوطن والتصدي للجريمة بكل أشكالها وما يقومون به لحفظ الأمن في البلاد والعمل على مواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه ترويج المواد المخدرة. وذكر البيان أن الشيخ اليوسف اطلع على إحصائيات إدارة المخدرات المتعلقة بعدد من القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة وشاهد عددا من الضبطيات الأخيرة التي تم ضبطها وطريقة مكافحة هذه الآفة المدمرة والجهود القائمة في عمليات رصد وتتبع مروجي السموم وصد جميع أساليبهم المبتكرة.