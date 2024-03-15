قال مدير زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب: قمنا بتوزيع الكوبونات الغذائية على 100 أسرة متعففة داخل الكويت كمرحلة أولى بدعم كريم من بيت الزكاة، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع «إحساس».



وأوضح السحيب أن الشرائح المستفيدة من المشروع هم: الأرامل والمرضى وضعاف الدخل وغيرها من الشرائح الأخرى المستحقة للزكاة، مؤكدا أن توزيع الكوبونات الغذائية يتم للأشد حاجة، وذلك وفقا للأوراق الرسمية التي تثبت حاجة الأسرة للمساعدة، لافتا إلى التعاقد مع إحدى الأسواق المركزية التي لها فروع في كل مناطق الكويت، وذلك لتستقبل الأسر المتعففة لشراء الاحتياجات التي تناسبهم وفي أقرب الأماكن إليهم.