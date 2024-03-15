عبدالكريم العبدالله



رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 107 موظفين وموظفات يعملون في الوظائف القانونية والمالية والمحاسبة والإعلام والخدمة الاجتماعية والنفسية والتفتيش ونظم وتقنية المعلومات بمكافآت تتراوح بين 60 و380 دينارا.



وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، انه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 22 موظفا يعملون في مجال الوظائف القانونية التخصصية، فضلا عن رفع المستوى الوظيفي لـ 20 موظفا يعملون في وظائف المحاسبين التخصصية.



وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي



لـ 32 موظفا يعملون في مجال الوظائف المالية والقانونية، علاوة على رفع المستوى لموظفين يعملون في مجال الإعلام والآداب والفنون،



و9 موظفين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية، و6 موظفين في وظائف التفتيش، و16 آخرين في مجال نظم وتقنية المعلومات.



أسماء الذين تم رفع مستواهم الوظيفي .



قرار اداري

يُرفع المستوى الوظيفي للعاملين الواردة أسماؤهم بالجدول ادناه كل في مجال تخصصه والمستوى الوظيفي المنقول إليه قرين كل منهم وبذات مركز عملهم وذلك على النحو التالي:

أولا: وظائف القانونيين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012.

1 - اختصاصي اول قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 380 د.ك

عبدالعزيز إسماعيل مندني - إدارة الشؤون القانونية

بدر سعد مرزوق المخانجي - منطقة حولي الصحية

محمد وليد محمد الغزالي - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات

2 - اختصاصي قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 320 د.ك

منيره عبدالله مدعث العجمي - مكتب البحث القانوني - الشؤون الإدارية

3 - باحث أول قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي 260 د.ك

ضيف الله عجيب المفرج - منطقة الجهراء الصحية

مشعل عبدالله سالم - منطقة الجهراء الصحية

فرح مطلق الضفيري - منطقة الجهراء الصحية

عبدالكريم صالح بعركي - ادارة الشؤون القانونية

فاطمة محمد عبدالهادي - منطقة حولي الصحية

4 - باحث قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

حامد مزيد حمود - ادارة الشؤون القانونية

سلوى حمد محمد - منطقة الاحمدي الصحية

نورا اصف عبدالرزاق - ادارة الشؤون القانونية

مشعل لزام علي - منطقة الاحمدي الصحية

اميرة عبدالحميد العوضي - منطقة حولي الصحية

نوف عبدالهادي المطيري - ادارة الشؤون القانونية

اميرة محمد الطويلع - ادارة السجل المركزي للمواليد

آية منصور عبيان الرشيدي - ادارة الشؤون القانونية

تركيه لافي مطر - منطقة الاحمدي الصحية

لولوة فهد علي - منطقة حولي الصحية

أسماء عباس جمعان العنزي - إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات

هديل سعد العنزي - ادارة الصحة العامة

عذبي عبدالرحمن البذالي - منطقة الصباح الطبية

ثانيا: وظائف المحاسبين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012

1 - اختصاصي أول محاسبة - مكافأة المستوى 380 د.ك

سلطان علي السبيعي - ادارة المحاسبة المالية

محمد زيد المطيري - منطقة الصباح الطبية

احمد سالم الدويهيش - ادارة طب الاسنان

ثلاب فرحان الجنفاوي - منطقة الجهراء الصحية

عمر زين العتيبي - ادارة المشتريات

ماجد مد الله امان - منطقة الصباح الطبية

2 - اختصاصي محاسبة - مكافأة المستوى 320 د.ك

عبدالله عيد العازمي - ادارة المشتريات

طارق هزيم العنزي - منطقة الصباح الطبية

سالم مطلق الهاجري - منطقة الصباح الطبية

علي ناصر جزا المطيري - منطقة الفروانية الصحية

عنود عبداللطيف يوسف - ادارة المحاسبة المالية

محمد فرحان عيسى منصور - ادارة المستودعات الطبية

3 - محاسب - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

محبوبه قمبر باقر - منطقة العاصمة الصحية

محمد عبدالله جرمن - منطقة العاصمة الصحية

عفراء عبد روضان - منطقة الاحمدي الصحية

شهد خالد الشريعي - ادارة الميزانية والرقابة

روايه احمد مرموح - ادارة الميزانية والرقابة

حنان محمد سيف العجمي - منطقة الأحمدي الصحية

هلا قضيان دعوش الهاجري - منطقة العاصمة الصحية

فواز سلطان عبدالله - ادارة المخازن

ثالثا: الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012.

1 - مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 100 د.ك

سهام سهيل العنزي - ادارة محاسبة العقود

شيخة سالم طراد - ادارة خدمات بنك الدم

سلوى عبيد الشمري - منطقة الجهراء الصحية

سارة فرحان مبارك الفضلي - ادارة المحاسبة المالية

سارة خلف محمد بوحمد - ادارة المحاسبة المالية

حسين أملهي محمد العجمي - ادارة المحاسبة المالية

سميرة محمود حسين - ادارة المحاسبة المالية

حصة عبدالله عيسى - إدارة المحاسبة المالية

فايزة عوض المطيري - منطقة الفروانية الصحية

2 - مساعد مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

مريم عايد سعود - منطقة الجهراء الصحية

منال عايد مسعود - منطقة الجهراء الصحية

مها يوسف سالم - منطقة مبارك الكبير الصحية

ميمونه عبدالرقيب محمد - منطقة العاصمة الصحية

زينب طالب نواصري - منطقة الاحمدي الصحية

منى فيصل العنزي - منطقة الجهراء الصحية

زينب صادق القطان - منطقة العاصمة الصحية

ضحى هاشم محمد العنزي - ادارة المشتريات

سارة خالد ابراهيم - منطقة الاحمدي الصحية

نور عبدالله محمد الجربا - منطقة الجهراء الصحية

مها عبدالله سمير - منطقة الجهراء الصحية

انوار صحن مرزوق - منطقة الصباح الطبية التخصصية

ذكرى محمد فاضل - منطقة مبارك الكبير الصحية

سارة ضحوي عايد - منطقة الجهراء الصحية

أمثال فلاح المطيري - منطقة الجهراء الصحية

3 - كاتب أول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

ابتسام فلاح زايد - منطقة الجهراء الصحية

اسماء سمير جواد - منطقة مبارك الكبير

حوراء سلمان حسن - ادارة التنمية البشرية

فجر خالد طالب الحمد - منطقة مبارك الكبير الصحية

4 - كاتب أول قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

لطيفة قاعد عواد - ادارة الصحة العامة

مرام فايز مفرج - منطقة الأحمدي الصحية

آمنة محمود حيدر - منطقة حولي الصحية

تحرير زاهد زعل - منطقة الاحمدي الصحية

خامسا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الآداب والإعلام والفنون الواردة بقرار مجلس الخدمة رقم 27 لسنة 2012

1 - اختصاصي أول اعلام - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

مشاري دخيل العنزي - ادارة العلاقات العامة

2 - باحث إعلامي - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

سلطان صباح المطيري - منطقة الجهراء الصحية

سادسا: وظائف الخدمة الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010

1 - كبير اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

إيمان محمد ابراهيم - منطقة الصباح الطبية

فاطمة ناجي سالم حسن - منطقة الصباح الطبية

مريم حسن احمد - مكتب حماية البيئة

2 - اختصاصي اول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

اسماء علي ابراهيم الملا - منطقة حولي الصحية

3 - اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 70 د.ك

ايمان عبدالله عبدالرزاق - مكتب حماية الطفل

عبدالله خلف خليف الظفيري - منطقة الجهراء الصحية

بيبي أسامة منصور - منطقة مبارك الكبير

مريم عقيل عبدالله - منطقة الفروانية الصحية

4 - اختصاصي نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي 70 د.ك

دلال سعود خليفة عيسى - منطقة الأحمدي الصحية

سابعا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012 .

1 - مشرف خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 110 د.ك

دلال خليفة حشاش العازمي - منطقة الاحمدي الصحية

سارة مسامح محسن - منطقة الجهراء الصحية

عهود مبارك حشر - منطقة الاحمدي الصحية

فاتن عبدالرحمن الكندري - منطقة الصباح الطبية

2 - مساعد مشرف خدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

منال هلال حفر هليل - منطقة العاصمة الصحية

خديجة مزيد زيد - منطقة الفروانية الصحية

سابعا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2012

1 - كبير اختصاصي نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 440 د.ك

منى محمد سلطان - ادارة نظم المعلومات

2 - اختصاصي اول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 380 د.ك

مريم احمد يوسف الكندري - ادارة نظم المعلومات

إلهام احمد عبدالكريم - ادارة نظم المعلومات

3 - اختصاصي وثائق ومعلومات - مكافأة المستوى الوظيفي 320 د.ك

أفنان عبدالله سالم - ادارة مكتب وكيل وزارة الصحة

4 - صائغ أول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 260 د.ك

سارة نادر يوسف - منطقة مبارك الكبير

فاطمة دغيم الشمري - منطقة الصباح الطبية

5 - صائغ نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

سامية محمد غالب - منطقة الاحمدي الصحية

فوزية امهدي مضحي - منطقة الفروانية الصحية

غدير بدر محمد - منطقة الصباح الطبية

زينب محمد علي - منطقة العاصمة الصحية

6 - مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

معالي محرم راكان - ادارة طب الاسنان

ابرار عبدالله موسى - ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات

7 - مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

دلال خميس ردين الشمري - منطقة الجهراء الصحية

عبدالعزيز عقاب عازي - منطقة الفروانية الصحية

8 - مشغل اول حاسوب - مكافأة المستوى الوظيفي 140 د.ك

عنود فهد مزيد المطيري - منطقة الفروانية الصحية

9 - محلل ثالث وثائق ومعلومات - مكافأة المستوى الوظيفي 140 د.ك

فاطمة محمد علي احمد - منطقة حولي الصحية

مادة ثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.