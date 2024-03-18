

عبدالحميد الخطيب



في ليلة غنائية مميزة ضمن سلسلة حفلات «ليالي العيد» التي ستقام في «حديقة الشهيد»، من إنتاج شركة «A Music» للمنتج أحمد الخالدي، يستعد الفنانان رامي صبري وأحمد بتشان لإحياء حفل ضخم يوم 18 ابريل المقبل بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر السعيد، ليمتعا جمهورهما بباقة متنوعة من الأغنيات التي اشتهرا بها.



وفي هذا الصدد، قال المنتج أحمد الخالدي: يأتي الحفل المرتقب ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمناها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا، وهذه المرة سيكون بعنوان «ليالي العيد»، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان رامي صبري والفنان أحمد بتشان.