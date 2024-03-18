

مفرح الشمري



يواصل مسلسل «زمن العجاج» تميزه بين الأعمال الدرامية الخليجية المعروضة في الموسم الرمضاني من خلال الإنتاج الضخم والقصة المشوقة التي تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت للمشاهد الخليجي والعربي الذي يتابعه عبر شاشة «bein دراما» منصة «TOD».



في هذا الجانب، قال الفنان القدير جاسم النبهان: يمثل العمل إضافة حقيقية لرصيدي ومسيرتي الفنية من خلال شخصية «المختار» التي تواجه الصراعات والظروف التي تعصف بها عبر خطوط درامية صاغتها الكاتبة المتميزة إيمان سلطان، وتصدى لإخراجها جاسم المهنا، أما الإنتاج فهو لصاحب الرؤية الإنتاجية المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذي كان وراء تحقيق عدد من النتاجات الإبداعية التي رسخت حضوره كواحد من أهم صناع الإنتاج في الدراما الكويتية والخليجية والعربية، مؤكدا أن العمل تجربة تليق بالدراما الخليجية شكلا ومضمونا.



من جانبها، قالت الفنانة منى حسين: عبر شخصية «وجدان» التي أجسدها في المسلسل تتداعى الأسئلة والحوارات وأيضا الصراعات، حيث نكون أمام مجموعة من القضايا والموضوعات الآنية التي تم إنجازها بسخاء إنتاجي كان خلفه المنتج المتميز عبدالله بوشهري الذي يقود هذه التجربة التي تليق بتقديم صناعة إنتاجية درامية خليجية ضخمة.



فيما قال الفنان حسين المهدي: «زمن العجاج» من التجارب الدرامية التلفزيونية التي تؤسس لمرحلة إضافية من تاريخ صناعة الإنتاج التلفزيوني ليس في الكويت وحدها بل على صعيد صناعة الإنتاج خليجيا وعربيا، ومن هنا تأتي مساحات التحديات التي يقدمها العمل بشخوصه وأحداثه ونجومه ومبدعيه من مختلف التخصصات.



وتقول الفنانة عبير أحمد: في المسلسل الأمر يتجاوز حدود النص والإخراج إلى منطقة إنتاجية ثرية بما تقدمه من مضامين إضافية نتلمسها عبر كوكبة النجوم وأجيالهم وأيضا الخدمات الإنتاجية الرفيعة التي تتمثل في المدينة التراثية الجديدة التي تم بناؤها خصيصا للعمل وأيضا الأزياء والمكياج والإكسسوارات والفريق الفني والتقني العالمي الذي يحيط بنا، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية وبقية العمليات الفنية والتقنية التي تأتى من خلال رؤية منتج يعي تماما أهمية تسخير كل الإمكانيات لتقديم وجبة درامية عالية الجودة تحمل اسم الكويت إلى عالم صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني.



ويعلق الفنان عبدالرحمن العقل قائلا: إنها التجربة الثانية لي مع المنتج المخرج عبدالله بوشهري بعد تجربتي في «الديرفة» وهنا نتلمس ضخامة الإنتاج بكل ما تعني هذه المفردة من معان ومضامين، حيث الخدمات الإنتاجية التي ترتقي بالتجربة وتقدم كل مفردات الإسناد الحقيقي لثراء العمل ومضامينه.



ويقول الفنان فيصل العميري: تجربة بعد أخرى وعمل بعد ثان بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري تتأكد مضامين الرؤية التي يمتلكها وهي حصاد حتمي لدراسته الفنية في أكبر المعاهد السينمائية الأميركية المتخصصة، وأيضا بحثه الدؤوب عن كل ما هو متميز على صعيد النص والإخراج وفريق العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها. وفي «زمن العجاج» نعيش حالة من الصراع المتفجر بالشخوص والأحداث والقضايا التي ما كان لها أن تتشكل لولا تلك الرؤية التي يقودها بوشهري.



من جانبه، قال المخرج جاسم المهنا: مسلسل «زمن العجاج» أجمل هدية تقدمها شركة «بيوند دريمز» بقيادة المنتج المخرج عبدالله بوشهري إلى جمهور الدراما التلفزيونية الخليجية خلال الدورة الرمضانية الجارية، حيث هذا العمل الدرامي التلفزيوني المكتوب بعناية والثري بالمضامين والشخصيات والأحداث، والذي أستطيع الجزم بأنه يمثل منطقة جديدة من تاريخ صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي حيث فجر الطاقات الكامنة لفريق العمل، كل حسب موقعه وتخصصه وحرفته.



أما المنتج المخرج عبدالله بوشهري، فقال: بعد مسيرة ضمت عددا بارزا من الاعمال الدرامية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مسلسلات «محمد على رود - جزءان» و«الديرفة» و«إفراج مشروط» و«الناموس» و«الصفقة - جزأين» بالتعاون مع شبكة «نتفليكس» العالمية، و«القفص» وغيرها من الأعمال، تأتي تجربة «زمن العجاج» التي تمثل بالنسبة لي شخصيا فضاء إضافيا للتحليق بعيدا في مجالات حرفتي الإنتاجية، حيث يكلل هذا الجهد بالتعاون المثمر مع منصة «TOD».