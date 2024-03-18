

ذنوب رمضان



هل الذنوب تتضاعف مثل الحسنات في شهر رمضان؟



٭ الذنوب لا تتضاعف لا في زمان ولا في مكان، لكنها تعظم في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، فالذنوب في نهار رمضان ليست كالذنوب في غيره، والذنوب في بيت الله الحرام ليست كالذنوب في غيره، والذنوب حال الإحرام بحج او عمرة ليست كالذنوب في غيره من الأحوال.



النظر إلى المصحف



من ينظر في المصحف دون أن يحرك شفتيه، هل يعتبر قارئا للقرآن، وهل يترتب على ذلك الأجر الوارد في فضل القراءة؟



٭ لا يعتبر هذا قارئا للقرآن ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو أن يسمع نفسه، والله أعلم.



في بيتها أفضل



هل من المستحب للمرأة ان تصلي التراويح في المسجد؟



٭ نعم يستحب صلاة التراويح في المسجد ولكن صلاتها في بيتها افضل وأكثر استحبابا من صلاتها في المسجد.



إفطار الصائم من الزكاة



ما حكم إخراج الزكاة طعاما لإفطار الصائمين؟



٭ لا يجوز إخراج زكاة المال في مشاريع إفطار الصائمين والواجب هو إخراجها في المصارف الثمانية التي نص عليها في القرآن وليس منها إفطار الصائمين، لأن مشاريع إفطار الصائمين قد يستفيد منها الفقراء وغيرهم.