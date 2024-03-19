قبول تبرع البنك التجاري بـ 650 ألف دينار لترميم نفق دروازة العبدالرزاق



بداح العنزي



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري بإضافة أنشطة بفرع التأمينات في منطقة مبارك العبدالله تشمل خدمات طبية في المصحات المتخصصة، ومركز علاج طبيعي ومعهد صحي ومطعم.



وأقر المجلس قبول تبرع البنك التجاري بمبلغ 650 ألف دينار لإصلاح دروازة العبدالرزاق، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 12.30 ظهرا، حيث صادق المجلس علي محضر اجتماع الجلسة الماضية.



وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة، حيث أحيط المجلس علما بكتاب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان المتعلق بإحالة 4 قرارات للمجلس البلدي إلى مجلس الوزراء للفصل فيها بعد تمسك الأعضاء بقرارهم باستخدام المادة 25 ورفض اعتراض الوزيرة وشملت التالي:



٭ قرار الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2021/05/91/1د 4) المتخذ بتاريخ 2021/7/26 الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة 17 بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 15.



٭ قرار الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.



٭ قرار الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي أولا: المادة الأولى من القرار بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي المادة الأولى: لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.



٭ قرار الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها.



وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة والمتضمن قبول تبرع البنك التجاري بمبلغ 650 ألف دينار لإصلاح دروازة العبدالرزاق.



وقالت م.علياء الفارسي: نثمن دور البنك التجاري ولا نستغرب دور البنوك الكويتية، ولذلك أرغب بالاطلاع على كل التقارير الفنية حول هذا المشروع، ولذلك لابد من معرفة آلية تنفيذ هذا المبلغ.



وقال م.اسماعيل بهبهاني: كنا ننتظر عودة العمل بالدروازة وإصلاح الجزء السفلي من اختصاص البلدية ونتمنى استكمال كل الأعمال وتطوير الموقع والتي مضى لها 4 سنوات على هذا الوضع.



وأضاف د.حسن كمال: الموضوع مضى عليه اربع سنوات والمشروع بالكامل لدى هيئة الطرق ودور البلدية تطوير أسواق المباركية بعد انجاز المشروع، لأن البلدية ليس دورها إصلاح النفق، ولكن العمل على تطويره بعد الإصلاح، كما أشكر البنك التجاري وهو قطاع خاص يسهم بهذا التبرع.



وقالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري: ليست لنا علاقة، والبلدية استقبلت كتاب مجلس الوزراء لقبول التبرع والمسؤول عن هذا وزارة الأشغال والتي لم تزودنا بتكلفة إصلاح النفق.



وعقب د.حسن كمال بأن المشكلة بالأساس لم تتعلق بتوفير المبلغ، خاصة أنه سبق وتمت الموافقة على تخصيص مبلغ لهدم النفق.



ووافق المجلس على مبادرة البنك التجاري الكويتي قبول التبرع المقدم البنك التجاري الكويتي بتقديم دعم مالي بمبلغ650 ألف دينار للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق أسفل النفق عملا بأحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي أشارت إلى اختصاص المجلس البلدي بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.



وانتقل المجلس لمناقشة طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة تراخيص أنشطة في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة مبارك العبدالله الجابر.



وقال ناصر الجدعان إن الطلب وارد للجنة، وهذا الموضوع دعم لإخواننا المتقاعدين.



ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة الأنشطة التالية في فرع منطقة مبارك العبدالله الجابر والمخصص بقرار المجلس البلدي رقم (م ب ف 99/3/52/3) المتخذ بتاريخ 1999/2/8 مركز علاج طبيعي العلاج المهني علاج تقويم الأعضاء الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية معهد صحي، كافيه، مطعم على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة.